TBB Pank alustas vabatahtliku likvideerimismenetlusega

TBB Pank on finantsinspektsiooni loal alustanud vabatahtliku tegevuse lõpetamise ja likvideerimismenetlusega. Pangalitsentsita jäänud ettevõte kinnitab, et neil on piisavalt vahendeid, et täita kõik kohustused klientide ees ja tagastab kõik hoiused klientidele tagatisfondi abita.