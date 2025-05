Tallinna Vanasadamasse jõuab korraga viis kruiisilaeva

Tallinnasse saabuvad laevad Britannia, Mein Schiff 7, AIDAdiva, Viking Jupiter ja Clio toovad linna külastama 8000 kruiisituristi.

Turismifirmade Estonian Holidays, Deneesti ja DMC Nordic Estonia jalgsi-, jalgratta- ja bussituurid viivad kruiisikülalised Tallinna eri piirkondadesse – Kadriorgu, vanalinna, Piritale, Kalamajja, Lennusadamasse, aga ka Tallinnast väljapoole.

Tallinna Sadama jaoks on tänane päev logistiliselt oluline ka seetõttu, et samal ajal tehakse Eestis üleriigiline ohutusteavituse test. Sadam teeb koostööd kruiisifirmade ja kohalike ametkondadega, et testiga seotud info – samuti teadmine, et tegemist ei ole reaalse ohuga – jõuaks selgelt kõikide külalisteni.

"Kruiisifirmade hinnangul on Läänemere piirkonna populaarsus tõusuteel. Kui mõne aasta eest olid paljud reisijad piirkonna külastamise osas kõhkleval seisukohal, siis nüüdseks on huvi taastunud ja kasvamas. Laevade täitumus on lähedal maksimumile ning reisijate tagasiside on parem kui kriiside-eelsel ajal. Läänemere piirkond ja laiemalt Põhja-Euroopa on kujunemas üheks kiiremini arenevaks kruiisiturismi sihtkohaks maailmas," ütles Tallinna sadama turundus- ja kommunikatsiooniosakonna juhataja Sirle Arro.

Tallinna kruiisihooaeg algas aprillis ning kestab tänavu oktoobri keskpaigani. Lisaks on detsembris jällegi oodata talvekruiisi, mis toob linna jõulumeeleolust huvitunud külalisi.