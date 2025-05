USA leidis Hiina päikesepaneelide inverteritest kahtlaseid sideseadmeid

Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid uudisteagentuurile Reuters, et USA eksperdid leidsid päikesepaneelide inverteritest kahtlaseid sideseadmeid. Enamik maailmas kasutatavatest päikesepaneelide inverteritest on toodetud Hiinas.

Inverter on seade, mis muudab päikesepaneelis toodetud elektri kliendile tarbitavaks, kuid paneelide haldamiseks on inverterid ühendatud internetti, mis tähendab, et nende abil on võimalik kaugelt mõjutada päikesejaamade tööd.

Invertereid toodetakse peamiselt Hiinas ning neid kasutatakse kogu maailmas. Inverteritele paigaldatakse tavaliselt tulemüür, mis peaks siis takistama nende otsesuhtlust Hiinaga.

Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et USA eksperdid leidsid Hiina inverteritest sideseadmeid, mis pole tootenõuete dokumentides kirjas.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et viimase üheksa kuu jooksul on ka mitme Hiina tarnija akudest leitud dokumenteerimata sideseadmeid. Ekspertide kontrollitud inverterite ja akude arv ei ole teada.

Allikate kohaselt võimaldavad need seadmed tulemüürist mööda hiilida. Washingtonis asuv Hiina saatkond lükkas süüdistused tagasi.

Eksperdid aga hoiatasid, et inverterite eemalt väljalülitamine võib destabiliseerida elektrivõrke, kahjustada energiataristut ning tuua kaasa suuri elektrikatkestusi.

USA võimud pole ekspertide väiteid avalikult kommenteerinud. USA energiaministeerium teatas, et hindab pidevalt uue tehnoloogiaga seotud riske.