Sunly ja Enefit Green: oleme Hiina inverteritest tulenevad riskid maandanud

Eestis päikeseenergiaga tegelevate ettevõtete Sunly ja Enefit Greeni inverterid on pärit Hiinast, ent ettevõtted on sellest tulenevad riskid enda sõnul maandanud. Eleringi kinnitusel on Eestis sünkroonkompensaatorite ehituse ja reserviturgude käivitamisega valmisolek ootamatustega toimetulekuks paranenud.

Sunly IT, digitaliseerimise ja küberturbe juht Paul Post ütles ERR-ile, et Sunly on investeerinud süsteemidesse, mis tagavad energiaallikate töökindluse.

"Küberjulgeolek on Sunly ja teiste energiatootjate jaoks äärmiselt oluline. Sunly eesmärk on tagada kaugjuhitavate seadmete tõrgeteta töö olenemata tehnoloogiate tootjast. Selleks on Sunly investeerinud oma enda maja sees arendatud SCADA süsteemi, kus rakendatakse krüpteeritud sidelahendusi, tulemüüre ja vajadusel ka manuaalset kontrolli. Lisaks täiendav, võrgust eraldiseisev fail-safe süsteem, mis võimaldab hetkega kogu pargi võrgust lahti ühendada," lausus Post.

Post rääkis, et Sunly partneriks antud küsimuses on Suurbritannias baseeruv füüsilisele küberturvalisusele spetsialiseerunud ettevõte, mis on muuhulgas liitunud NATO DIANA (Defence Innovation Accelerator for the North Atlantic) programmiga.

"See kõik annab kindluse, et meil kontroll energia tootmise üle ja olulised andmed ei jõua kolmandate osapoolte kätte," ütles Post.



Ta märkis, et Euroopas ei ole teada ühtki juhtu deklareerimata seadmetest Hiina inverterites. "Kõik meie kasutatavad tooted läbivad sertifitseerimise Euroopa vastavate ametkondade poolt, kes selle vastavust Euroopa turule kontrollivad. Kui USA juhtum toob välja lisa testide vajaduse, siis töötame koos Eesti vastavate asutustega, et sertifitseerimise protsessi tugevdada," rõhutas Post.



"Euroopasse jõuab umbes 60 protsenti Hiinas toodetud inverteritest. Eeskätt on see tingitud Hiina taastuvenergia tehnoloogia tootjate kõrgest tehnilisest tasemest, mis tagab elektritootjatele maksimaalse efektiivsuse ja konkurentsivõimelise hinna," ütles Post veel.

Enefit Green: inverteritele on kaugjuurdepääs kontrollitud

Enefit Greeni taastuvenergiaprojektide arendamise ja elluviimise juht Rainer Tammus ütles, et Enefit Greeni päikeseparkides on kasutusel ka Hiina päritolu invertereid, ent nendele on kaugjuurdepääs piiratud ja kontrollitud.

"Käsitleme küberturvalisust süsteemselt ja tõsiselt. Oleme juba varasemalt rakendanud meetmed, mille käigus on inverterid eemaldatud avalikust internetist ning nende kaugjuurdepääs on piiratud ja toimub ainult kontrollitud kanalite kaudu," ütles Tammus.

"Riskide maandamiseks uuendame regulaarselt oma riskihinnanguid, sealhulgas seoses Hiina päritolu seadmete kasutamisega. Arvestame nii seadmete tehnilisi omadusi, küberturvalisuse aspekte kui ka geopoliitilisi riske. Samuti analüüsime pidevalt, millist mõju võivad need riskid avaldada meie tulevastele tehnoloogilistele valikutele ja tarneahela kujundamisele," kommenteeris Tammus.

Elering: oleme valmisolekut ootamatusteks parandanud

Eleringi, mis on Eesti sõltumatu ja iseseisev elektri ja gaasi ühendsüsteemihaldur, mille peamiseks ülesandeks on kindlustada Eesti tarbijatele igal ajahetkel kvaliteetne energiavarustus, kommunikatsioonijuht Ain Köster ütles ERR-ile, et Elering on Hiina seadmetega seotud võimalikest riskidest teadlikud ja neid erinevate osapooltega analüüsinud.

"Süsteemihaldurina peame hindama ja arvestama erinevate riskistsenaariumidega. Kogu süsteemi vaates pole vahet, kas ootamatu rike tabab soojuselektrijaama, päikeseparki või hoopis elektri välisühendust. Riskideks valmistudes on muude tegurite kõrval olulised küberturbe arendamine kui piisava koguse reservide olemasolu," kommenteeris Köster.

"Hiljuti toimunud sünkroniseerimise käigus vabanesime idanaabriga seotud riskidest elektrisüsteemile ning parandasime sünkroonkompensaatorite ehituse ja reserviturgude käivitamisega paindlikkust süsteemi juhtimisel ehk valmisolekut ootamatustega toimetulekuks," lisas ta.

USA eksperdid leidsid päikesepaneelide inverteritest kahtlaseid sideseadmeid ja ka Suurbritannias kasvab nüüd mure, et Hiina tehnoloogia kujutab endast üha suuremat ohtu, kuna enamik inverteritest on toodetud Hiinas.

Inverter on seade, mis muudab päikesepaneelis toodetud elektri kliendile tarbitavaks, kuid paneelide haldamiseks on inverterid ühendatud internetti, mis tähendab, et nende abil on võimalik kaugelt mõjutada päikesejaamade tööd.

Invertereid toodetakse peamiselt Hiinas ning neid kasutatakse kogu maailmas. Inverteritele paigaldatakse tavaliselt tulemüür, mis peaks siis takistama nende otsesuhtlust Hiinaga.

Kaks asjaga kursis olevat inimest ütlesid, et USA eksperdid leidsid Hiina inverteritest sideseadmeid, mis pole tootenõuete dokumentides kirjas.

Üks asjaga kursis olev inimene ütles, et viimase üheksa kuu jooksul on ka mitme Hiina tarnija akudest leitud dokumenteerimata sideseadmeid. Ekspertide kontrollitud inverterite ja akude arv ei ole teada.

Allikate kohaselt võimaldavad need seadmed tulemüürist mööda hiilida. Washingtonis asuv Hiina saatkond lükkas süüdistused tagasi.