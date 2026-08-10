Telegraph: Briti mereväe droonide kaamerad saatsid salaja andmeid Hiinasse

Briti eriväge poolt kasutusel olevate K3 Scout seiredroonide kaamerad sisaldasid Hiinas toodetud komponente, mis edastasid teavet Hiinas asuvale seadmele, märkis ajaleht.

Briti merejalavägi on 12 miljonit naela maksnud drooniparki kasutanud alates märtsist. Pärast turvarikke avastamist lülitas kaitseministeerium kaamerate internetiühenduse välja.

Droonid tarnis Suurbritannia suur kaitsetööstusettevõte Kraken Technology Group, kes hankis kaamerad kolmandalt osapoolelt. Viimane oli eelnevalt andnud tagatisi seadmete turvalisuse kohta.

Droonide uurimisel selgus, et kaamerad edastasid Hiina IP-aadressile kontrollsignaale ehk andmeid, mis kinnitavad, et seadmed on võrgus ja töötavad normaalselt.

Kaitseministeerium rõhutas, et puuduvad tõendid tundlike andmete või süsteemide edastamisest välismaale.

Vahejuhtum tekitas aga kartusi eriüksuse Special Boat Service'i (SBS) peakorteri turvakontrolli läbinud töötajate osas.

Teemaga kursis olev kaitsevaldkonna allikas ütles The Telegraphile, et K3 droonid moodustasid osa tulevasest kaitsepaketist, mida Suurbritannia pakkus meresõiduvabaduse tagamiseks Hormuzi väinas.

Allika sõnul tehti Suurbritannia Pärsia lahe plaanide ettevalmistusi just nende droonidega. "See on tohutu läbikukkumine komponentide päritolu kontrollimisel ja me oleme kaotanud usu sellesse platvormi," lisas ta.

Samuti tuntakse muret selle üle, et seiredroonid on viibinud erivägede kõrgema juhtkonna ülisalajaste kohtumiste läheduses ja et kaamerad jäid aktiivseks isegi siis, kui droonid olid välja lülitatud.

Kaitseministeerium teatas, et nad suhtuvad oma seadmete, võrkude ja andmete turvalisusesse äärmiselt tõsiselt ning rõhutas, et ministeeriumi andmeid ei ole ohtu seatud.

Telegraph lisas, et konservatiivid nõudsid valitsuselt kogu varustuse kiiret auditeerimist, et leida varjatud Hiina päritolu komponente.

Paljastus langeb ajale, mil Hiinast lähtuv oht üha kasvab, hoolimata Tööpartei juhitud valitsuse püüdlustest soojendada suhteid Hiina Kommunistliku Parteiga, kirjutas konservatiivne väljaanne.

Eelmisel aastal hoiatas MI5 parlamendiliikmeid, et Hiina luureteenistused püüavad parlamenti sekkuda ja seda mõjutada, kasutades tundliku teabe kogumiseks tööportaale, nagu näiteks LinkedIn.

2020. aastal keelas Briti valitsus turvakaalutlustel Hiina telefonitootjal Huawei osaleda Suurbritannia 5G-võrgu rajamises.

Valitsus tühistas oma varasema otsuse Huawei kaasamise kohta pärast seda, kui Washingtoni julgeolekuametnikud hoiatasid, et ligipääsuga kaasneb spionaažioht.

Alates sellest ajast on Briti kaitseministeerium pidanud tarneahela haavatavuste tõttu eemaldama Hiina riistvara ja kaameraid tundlikest ruumidest.

Eelmisel kuul selgus The Telegraphi andmetest, et SBS keelas samasuguste spionaažiohtude tõttu oma peakorteris Hiinas toodetud elektriautode kasutamise.

Turvarike on suur tagasilöök mereväe projektile Beehive, mis on programm mehitamata aluste ja traditsiooniliste sõjalaevade hübriidlaevastiku arendamiseks, lisas leht.

Merevägi ostis K3 Scout droonid Krakenilt kuningliku mereväe laevastiku tarbeks. Alused, mida kasutavad rannikujõudude eskaader ja kuningliku merejalavägi, olid mõeldud Suurbritannia lahinguvõime ajakohastamiseks.

Mudeli K3 Scout, mis on loodud kandma 600 kilogrammi kandamit ja töötama katkematult 30 päeva, on ostnud ka USA erioperatsioonide väejuhatus ning seda on kasutatud ka NATO õppustel Läänemerel.