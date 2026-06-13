X!

Sunly rajab Lätti Baltimaade võimsaimat hübriidparki

Välismaa
Foto: Sunly
Välismaa

Taastuvenergia ettevõte Sunly rajab Lätti Baltimaade võimsaimat hübriidparki ja investeerib sinna 100 miljonit eurot.

Salvestusseadmed ostetakse nii Läti parkide kui ka Eestis Ristile ehitatava energiakeskuse jaoks maailma juhtivalt tootjalt Rolls-Royce Power Systemsilt. Lätis prognoositakse, et nelja aasta pärast suudavad Balti riigid kogu vajaliku elektri toota ise.

Kui kodudes on näha, et päikesepaneelid ilma akudeta ei tasu end ära, siis suured hübriidpargid suudavad tagada vajalikku võimsust ja muuta elektri hinda odavamaks.

Lätis, Matiši küla lähedale rajatava pargi võimsus on 54 megavatti, millest jätkub 15 000 majapidamisele. 

100 miljonit eurot on Sunly omakapitali kõrval katnud mitme riigi võlakirjainvestorid ja pangad. Koos teiste parkidega paigutab Sunly Lätti kokku 200 miljonit eurot.

"Päike, tuul ja akud koos tagavad, et elekter on alati olemas. Küsimus on, kui suureks kujuneb võimsus. See huvitab kõige rohkem ostjaid, eelkõige suuri võrguettevõtteid. Nad tahavad osta rohelist ja kindlas koguses elektrit," rääkis Sunly Läti juht, Läti tuuleenergia assotsiatsiooni esimees Toms Naburgs.

Eesti taastuvenergiaettevõtte plaanid Lätis Matiši küla lähedal, mis ka Eestist väga kaugel pole, on väga ambitsioonikad. Siia on kerkimas ja osaliselt juba valmis Baltimaade suurim hübriidpark. Päikesepaneelid on siin juba töös, olema saavad ka tuulikud ja akud, mis energiat salvestavad. Kui vaadata mahtu, siis võiks siit elektrit saada nii palju, et kriisiolukorras jätkuks tervele Valmiera ja Limbaži linnale.

"Täpselt sama koguse investeeringuid, nagu teeme Lätis nelja kohta, teeme tegelikult ka Ristile. Käib selline sõbralik maavõistlus, kus ette on trüginud Läti, aga Eesti jõuab järele," sõnas Sunly asutaja ja juhatuse esimees Priit Lepasepp.

Kuigi Balti riikide energiavarustus on ühine, on suuri investeeringuid Lätti teha lihtsam, sest võrguettevõttes on rohkem vabu ühendusvõimalusi, riik ja omavalitsused toetavad välisinvesteeringuid ning kohalik rahvas on energiaprojektide suhtes mõistvam – näiteks ühtki Matiši hiigelpargi rajamise luba ei vaidlustatud.

"Kui alguses kasutame päikeseparkidega võrguühendust 15 protsenti, siis akusalvestus ja tuulepark tagavad, et see liitumispunkt annab võrku elektrit üle 50 protsendi ajast aastas. See on päris märkimisväärne kogus. Tuletan meelde, et Auveregi ei suuda nii palju töötada," ütles Lepasepp.

Firmalt Rolls-Royce Power Systems ostetavad akud ongi mõeldud nii Läti parkide kui ka Risti investeeringu jaoks.

"Need akud kestavad 18 aastat ja teevad iga päev peaaegu kaks tsüklit ehk laevad end täis ja tühjaks. Nii et tehnoloogia on arenenud meeletu kiirusega," lausus Lepasepp.

Toimetaja: Valner Väino

Allikas: AK

Samal teemal

spordipidu

anna oma hääl

Vaata otse

Kuula otse

Viimased uudised

20:20

Trumpi teatel toimub rahuleppe sõlmimine pühapäeval, Iraani sõnul aga mitte Uuendatud

20:15

Kaili Viidase „AmletH” otsib vastust küsimusele, mis saab armastusest ilmajäänud inimesest

20:10

Jalgrattavargustes on keskne roll pandimajadel

19:54

Naiste võrkpallikoondis jäi Euroopa liigas geimivõiduta

19:43

Kullamäe oli taas üleplatsimees, aga jäi Leedus pronksita

19:30

Aktuaalne kaamera kell 19:00

19:18

Sunly rajab Lätti Baltimaade võimsaimat hübriidparki

19:13

Euroopa Liidus hakkasid kehtima karmimad sisserändereeglid

19:12

Keskerakonna volikogu toetas Karise taas presidendiks valimist

19:04

Opositsiooni sõnul jäävad võimuliidul mitmed olulised lubadused täitmata

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

12.06

Suri näitleja Janek Sarapson

12.06

Facebooki tabas ülemaailmne rike Uuendatud

11:15

Hispaania firmad andsid Läti Rail Balticu lepingu lõpetamise eest kohtusse

14:20

Venemaal Krasnodari krais süttis Ukraina rünnaku järel laevaterminal Uuendatud

06:17

Taagepera: praeguste suundumuste jätkudes hakkab tulevik meenutama feodaalaega

00:01

Kanada ning Bosnia ja Hertsegoviina pakkusid turniiri esimese viigi Uuendatud

07:02

USA jalgpallikoondis alustas MM-i suurepäraselt Uuendatud

08:31

Riik soovib otsustada, kes teeb ajakirjandust ja kes mitte

12.06

Raplamaal hukkus liiklusõnnetuses kaks inimest Uuendatud

06:59

Euroopa Liit otsustas alustada Ukraina ja Moldovaga ühinemisläbirääkimisi

ilmateade

SPORT

19:54

Naiste võrkpallikoondis jäi Euroopa liigas geimivõiduta

19:43

Kullamäe oli taas üleplatsimees, aga jäi Leedus pronksita

18:28

Yaya Toure hakkab juhendama Slovakkia meistrit

17:34

Mängijast treeneriga Trans kaotas tähtsa mängu ja vajus veel sügavamale

loe: kultuur

15:50

Galerii: Tallinna kaebekoor esitas Florian Wahli juhtimisel uue hädalaulu

12:12

Maria Peterson: hakkasin laule kirjutama tänu Juhan Viidingu palvele

11:24

Arvustus. Spielbergi uus ulmekas kutsub maailma empaatilisem olema

10:19

Arvustus. Michaeli mausoleum

loe: eeter

16:46

Filmiprodutsent Olari Oja: laulu kirjutamine on ka nagu dokumentalistika

14:03

Kontserdikülastaja Reimo Raja: Eesti kontserdisuvi tõotab tulla äge

12:12

Maria Peterson: hakkasin laule kirjutama tänu Juhan Viidingu palvele

10:46

Farmatseut: apteekri ees tundliku mure tõttu häbi tundma ei pea

Raadiouudised

18:30

Päevakaja (13.06.2026 18:00:00)

12.06

Päevakaja (12.06.2026 18:00:00)

12.06

Tänavakunstifestival Stencibility keskendub alustavatele tänavakunstnikele

12.06

ERR-i uudistetoimetust hakkab juhtima Joosep Värk

12.06

Endla uuslavastus lähtub jalgpallist

12.06

Eesti ootab Ühendriikidelt lisainfot vägede vähendamise plaani kohta

12.06

Perioodika kojukanne muutub kulupõhiseks

12.06

Tartus alustas tööd uus ohtlike jäätmete põletustehas

12.06

Raadiouudised (12.06.2026 15:00:00)

12.06

Jõhvi koodikool laienes ka Moldovasse

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo