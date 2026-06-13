Sunly rajab Lätti Baltimaade võimsaimat hübriidparki

Salvestusseadmed ostetakse nii Läti parkide kui ka Eestis Ristile ehitatava energiakeskuse jaoks maailma juhtivalt tootjalt Rolls-Royce Power Systemsilt. Lätis prognoositakse, et nelja aasta pärast suudavad Balti riigid kogu vajaliku elektri toota ise.

Kui kodudes on näha, et päikesepaneelid ilma akudeta ei tasu end ära, siis suured hübriidpargid suudavad tagada vajalikku võimsust ja muuta elektri hinda odavamaks.

Lätis, Matiši küla lähedale rajatava pargi võimsus on 54 megavatti, millest jätkub 15 000 majapidamisele.

100 miljonit eurot on Sunly omakapitali kõrval katnud mitme riigi võlakirjainvestorid ja pangad. Koos teiste parkidega paigutab Sunly Lätti kokku 200 miljonit eurot.

"Päike, tuul ja akud koos tagavad, et elekter on alati olemas. Küsimus on, kui suureks kujuneb võimsus. See huvitab kõige rohkem ostjaid, eelkõige suuri võrguettevõtteid. Nad tahavad osta rohelist ja kindlas koguses elektrit," rääkis Sunly Läti juht, Läti tuuleenergia assotsiatsiooni esimees Toms Naburgs.

Eesti taastuvenergiaettevõtte plaanid Lätis Matiši küla lähedal, mis ka Eestist väga kaugel pole, on väga ambitsioonikad. Siia on kerkimas ja osaliselt juba valmis Baltimaade suurim hübriidpark. Päikesepaneelid on siin juba töös, olema saavad ka tuulikud ja akud, mis energiat salvestavad. Kui vaadata mahtu, siis võiks siit elektrit saada nii palju, et kriisiolukorras jätkuks tervele Valmiera ja Limbaži linnale.

"Täpselt sama koguse investeeringuid, nagu teeme Lätis nelja kohta, teeme tegelikult ka Ristile. Käib selline sõbralik maavõistlus, kus ette on trüginud Läti, aga Eesti jõuab järele," sõnas Sunly asutaja ja juhatuse esimees Priit Lepasepp.

Kuigi Balti riikide energiavarustus on ühine, on suuri investeeringuid Lätti teha lihtsam, sest võrguettevõttes on rohkem vabu ühendusvõimalusi, riik ja omavalitsused toetavad välisinvesteeringuid ning kohalik rahvas on energiaprojektide suhtes mõistvam – näiteks ühtki Matiši hiigelpargi rajamise luba ei vaidlustatud.

"Kui alguses kasutame päikeseparkidega võrguühendust 15 protsenti, siis akusalvestus ja tuulepark tagavad, et see liitumispunkt annab võrku elektrit üle 50 protsendi ajast aastas. See on päris märkimisväärne kogus. Tuletan meelde, et Auveregi ei suuda nii palju töötada," ütles Lepasepp.

Firmalt Rolls-Royce Power Systems ostetavad akud ongi mõeldud nii Läti parkide kui ka Risti investeeringu jaoks.

"Need akud kestavad 18 aastat ja teevad iga päev peaaegu kaks tsüklit ehk laevad end täis ja tühjaks. Nii et tehnoloogia on arenenud meeletu kiirusega," lausus Lepasepp.