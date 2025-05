Amet kaalub Muhu saarele Saare maakonna esimese kiiruskaamera paigaldamist

Transpordiamet plaanib paigaldada Muhu saarele Liivale Saare maakonna esimese kiiruskaamera. Tegemist on tiheda liiklusega asulaga, mida läbivad kõik praamilt Saaremaale tulijad ja ka praamile sõitjad. Tänavu on asulas juhtunud juba kaks surmaga lõppenud liiklusõnnetust.

Kuressaare politseijaoskonna juht Rainer Antsaar tunnistas, et viimastel aastatel on liikluskultuur Saare maakonnas halvenenud. Paraku on selle hinnaks olnud inimelud.

"Alates aastast 2020 ei ole möödunud Saaremaal ühtegi aastat niimoodi, et meil keegi liikluses ei hukkuks. Liiklusõnnetuse koguarvud on iga aastaga ka järjest järjest rohkem tõusnud ja ka sellel aastal on juba 11 liiklusõnnetust juhtunud, kui võrreldaval perioodil oli selle ajaga mõlemal aastal kuus ja kuus," rääkis Antsaar.

Üheks liiklusohtlikumaks maanteeks on Saare maakonnas Kuivastu-Kuressaare maantee, kus liiklustihedus suur ja ka kiirused suured. Muhus Liival on tänavu juhtunud juba kaks surmaga lõppenud liiklusõnnetust.

Sel nädalal tegi transpordiameti liiklusohtlike kohtade töögrupp ettepaneku, et Muhu saarele Liivale tuleks paigaldada maakonna esimene statsionaarne kiiruskaamera ja samas seal ka piirkiirust 50-st kilomeetrist tunnis veelgi allapoole tuua.

"Ekspertide mõtted olid, et võiks seal asumis tuua veel kiirust alla 40-le kilomeetrile tunnis ja et sellest rohkem kinni peetaks, võiks sinna paigaldada kiiruskaamera, mis konkreetselt seda sõidukijuhtide kiiruskontrolli teeb," rääkis transpordiameti liiklusohtlike kohtade ekspert Janno Vilberg.

Ta lisas, et pikemas perspektiivis võiks sissesõitudele n-ö saared, mis sunnivad sõidukijuhti kiirust alandama.

"Praegu on see ettepaneku vormis. Selleks tuleb ka vaadata, kust lisarahastust saada, sest sellise kiiruskaamera kabiini paigaldamine on suurusjärgus 80 000 eurot. Praegu oleme me arutanud just selles võtmes, et me võiksime selle sõidukiiruse paigaldamise sättida koos selle kiiruskontrolli rajamisega," rääkis Vilberg.