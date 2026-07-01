Esimese poolaastaga hukkus liikluses rohkem inimesi kui mullu

Selle aasta esimesel poolel on Eesti liikluses hukkunud 22 inimest, neist kümme juunis. Võrreldes mullu esimese kuue kuuga on tänavu liikluses hukkunud viis inimest rohkem.

Transpordiameti andmetel olid mitu juunikuus surmaga lõppenud liiklusõnnetust seotud ohtliku sõitmisega. Kahel juhul oli tegemist kokkupõrkega ristmikul ning üks õnnetus juhtus möödasõidul. Samuti hukkus inimene kortermaja ees juhtunud tagurdamisõnnetuses.

"Ühel juhul oli tegemist mopeediga, teisel juhul ATV-ga. Lisaks on ka ühel sirgel teelõigul juhtunud kokkupõrke puhul üheks riskiteguriks kiirus," ütles transpordiameti liiklusekspert Villu Vane.

Selle aasta esimeste kuude liikluses hukkunute arv oli paranemas, kuid juuni tõi olukorra muutuse.

"Kui tänavu jaanuaris hukkus üks, veebruaris kaks ja aprilli jooksul meil liikluses õnneks hukkunuid polnudki, siis tekkis juba lootus, et saame tänavu võrreldes varasemaga veelgi ohutumalt liigeldud. Lootus püsis ja loodame veelgi, kuid peame endale ka otsa vaatama," sõnas Vane.

Transpordiamet tuletab meelde, et suviste ilmadega suureneb liikluses piirkiiruse ületamise risk. Päikeseline ilm ja pikad sõidud võivad vähendada tähelepanu ning seetõttu tuleb liiklejatel varuda aega, vältida kiirustamist ja olla ettevaatlik.

Eelmine aasta hukkus Eesti teedel kokku 43 inimest, mis oli viimaste aastate väikseim arv.