Euroopa Komisjon prognoosib Euroopa majandusele mõõdukat kasvu

Euroopa Liidu riikide sisemajanduse kogutoodang (SKT) tõuseb prognoosi järgi tänavu 1,1 protsenti ja tuleval aastal 1,5 protsenti. Inflatsioon peaks taanduma kahe protsendi peale ning ostujõud järgmise kahe aastaga taastuma.

Sügisega võrreldes on kevadine prognoos siiski pessimistlikum. USA tollimaksude mõju tõttu oodatakse kaubavahetuse mahu langust üle maailma ja pidurdavat mõju ka Euroopa majandusele. Vene oht tekitab ikka ebakindlust ja selge pole ka, milliseks kujuneb Euroopa kasvavate kaitsekulude suurus ja mõju majandusele.

Eestile ennustab Euroopa Komisjon tänavu 1,1-protsendist ja tuleval aastal 2,3-protsendist SKT kasvu.

"Sellel on mitu põhjust. Esiteks kasvanud investeeringud, mille puhul Euroopa Liidu projektidel on tähtis roll. Samuti taastunud palgatasemed, mis toidavad kodumaist tarbimist, paranenud olukord intressimäärade mõttes. Ka tarbijate ja ettevõtete hoiakute mõttes näeme paranemist. On üks risk, mis kehtib just Eesti, Balti riikide ja idapoolsemate liikmesriikide puhul. See on geopoliitiline risk, millega investorid arvestavad. Sellepärast on tähtis, et meil on Euroopa Liidu tasemel tugev poliitiline vastus – tugevdada oma kaitset ja julgeolekut," lausus Euroopa Komisjoni majandusvolinik Valdis Dombrovskis.