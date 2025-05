Kuldar Leis: uues valitsusleppes pööratakse suurt tähelepanu teede korrashoiule

"Isa oli mul elupõline teedeehitaja ja ma juba 1980. aastatel kuulsin kodus juttu, et teedes on raha vähe ja ei saa ehitada. Tõesti on Eestis olnud viimased aastad nii, et kellega iganes rääkida ja see paistab ka kohalikes omavalitsuses välja, et teedesse on raha juurde vaja. Kui ma tulin oma ametisse, siis mul ei olnud väga kõrgeid ootusi, kas saab teederahastuses midagi teha," sõnas taristuminister Kuldar Leis "Esimeses stuudios".

Leis aga avaldas, et uue koalitsioonileppe raames saab Eesti teedevaldkond rohkem rahastust ja tähelepanu.

"Mul on väga hea meel, et valitsuse liikmed ei vaata ainult oma valdkonda, vaid tõesti vaadatakse suurt pilti. Täna oleme mõistnud, et teede valdkond on see, mis on seni kannatanud ja teed saavad väga suure tähelepanu," lausus taristuminister.

Ühe eesmärgina on plaanis Pärnusse kulgevat maanteed rohkem välja arendada, kuna suurtest teedest on just see Leisi sõnul kõige vähem tähelepanu saanud.

"Lisaks sellele on suurtest teedest ka Tartu suunal plaanid. Veel on mõeldud ka väiksemate teedevõrkude peale ehk nende hooldusele ja remondile. Lisaks ka kruusateed," kirjeldas tulevasi plaane taristuminister.

Ühtlasi on tõi Leis välja, et praegune valitsus on tema hinnangul väga asjalik, kuna lõpuks on saadud aru, et need kärped, mis võeti varasemalt teede korrashoiu arvelt, on olnud liiga suured.

"Nüüd on mõistlik natuke tagasi anda. See on valitsuse ühine arusaam. Mul on väga hea meel selle üle," lausus Leis.

Küll aga on Leisi hinnangul teede hooldusremont selline teema, kus kriitikat jagub alati kuhjaga.

"Olen nõus, et teede käest laskmine teeb paranduse hiljem kulukamaks, aga teisalt see on selline teema, kus võib alati öelda, et "vot siit on ikkagi vaja veel teha" või "sealt on rohkem vaja teha". Ükskõik, kui palju panustada, see teema on jääb ikkagi alles," ütles taristuminister.

Lisaks on Leisi sõnul oluline, et kogu Eesti oleks kaetud inimestega, sest see on julgeoleku vaatenurgast hea. See on üks põhjustest, miks Eesti vajab taristuminstri hinnangul korralikku ja tervet teedevõrgustikku.