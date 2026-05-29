X!

Lennuka riikliku renoveerimiskava rahastus on lahtine

Eesti
Foto: Priit Mürk/ERR
Eesti

Ehkki Eesti riiklik renoveerimiskava seab sihiks, et lähikümnendil muudetakse hooneid miljardite eurode eest energiatõhusaks, ei ole praeguseks selge, kust selleks raha tuleb.

Taristuminister Kuldar Leis saatis kolmapäeval avalikule konsultatsioonile kava, mille kohaselt peaks kümne aastaga tehtama korda 4000-5500 kortermaja, mis tähendaks senise renoveerimistempo tunduvat kiirendamist. Samas on perioodi 2026-2027 eurorahad juba otsas ja järgmise perioodi vahendid avanevad tõenäoliselt alles 2029. aastal.

Leis ütles Vikerraadio saates "Uudis+" vastuseks küsimusele, kas see tähendab, et järgmisel ja ülejärgmisel aastal tuleb korterelamute renoveerimises paus sisse, et kõigepealt on tarvis analüüsi ja kava ning siis tuleb sinna ka raha leida.

"Aga tõesti, praegu on olukord selline, kus viimasel viiel aastal on kolm väga suurt vooru olnud ja tegelikult praegu üle Eesti väga suured korterelamute rekonstrueerimised käivad ja jätkuvad ka veel järgmisel aastal," sõnas Leis.

Ta lisas, et need rekonstrueerimised toimuvad selle vooru abil, mis oli mullu ja üle-eelmisel aastal. Ehkki eesmärk on järjepidevust hoida, möönis Leis, et tänavu uut vooru välja kuulutada pole võimalik ning järgmistest summadest hakatakse rääkima augustis-septembris ehk järgmise riigieelarve kokkupanekul.

Korteriühistute liidu andmetel on praegu umbes 350 maja ootel: neil on dokumendid valmis ja inimesed soovivad renoveerida, kuid vajavad riigi toetust, sest oma rahakotist ei piisa. Kuna renoveerida tahtjaid on praeguseks väga palju, tuleb soovijatel seetõttu Leisi sõnul oodata.

"Ma arvan, et et üldine tendents liigub sinnapoole, et kuna nõudlus on nii palju tõusnud, siis need toetusprotsendid ka vähenevad," lisas minister.

Rahaallikate puhul tekitab küsimusi ka see, et üks allikas renoveerimiseks euroraha saamiseks on sotsiaalne kliimafond, kuhu oli raha planeeritud ETS2-st ehk rakendatavast maantee-, transpordi- ja hoonetesektori süsinikukaubanduse süsteemi alla viimisest. Eesti valitsus on aga avaldanud soovi, et ETS2 edasi lükata või selle rakendamise üldse ära jätta.

Küsimusele, mis saab siis, kui ETS2 ei tulegi ehk milline saab olema eelarverida, kust vajalikud summad tulevad, vastas Leis, et sotsiaalse kliimafondi jaoks on rahastus Euroopas olemas ja seda hakatakse andma riikidele, kes tulevase ETS2-ga liituvad.

"Sisuliselt on rahastus broneeritud ja kui Eesti ühineb, siis sealt ka rahastus tuleb. Euroopa tasemel käib praegu ka arutelu, kuidas seda ETS2 ikkagi tegelikult rakendada, nii et siin tuleb natuke lihtsalt oodata," tõdes taristuminister.

Hinnanguliselt on aastatel 2026 kuni 2035 hoonete renoveerimisse vaja avaliku ja erasektori poolt vaja investeerida 8,6 miljardit eurot. Riigil on vaja renoveerimise toetustes suunata umbes 1,5 miljardit.

Sotsiaalne kliimafond on Leisi sõnul sellest ainult üks osa. Ta märkis, et 1,5 miljardit 10 aasta peale tähendab 100-150 miljonit eurot aastas. Arvestades, et viimastel aastatel on riik panustanud 120 miljonit eurot aastas, peaks see tempo sarnaseks jääma, nii et midagi võimatut selles Leisi hinnangul ei ole.

"Minu nägemus on see, et kuna see tahe on nii suur korterelamute poole pealt, siis kindlasti peab riigi roll siin vähenema /.../ Ka laenutingimused on läinud palju paremaks: kui aastaid tagasi oli niimoodi, et korterelamud said laenu väga kõrge intressiga võrreldes koduomanikega või kodulaenudega, siis tänaseks on korterelamutele antavad laenud ühtlustunud," lausus Leis.

Seega saab korterelamu laenu umbes samasuguse või isegi madalama intressiga kui antakse kodulaenu, mis Leisi sõnul tähendab, et pankadel on korterelamute rekonstrueerimise toetamiseks väga suur usaldus.

Taristuminister lisas, et kuna valitsuse prioriteet on praegu kaitsekulud, siis lähematel aastatel on renoveerimise puhul suurimateks rahaallikateks CO2 vahendid ja nii jääb see ka lähitulevikuks.

"Kui CO2 vahenditest ei piisa, eks siis tuleb riigieelarvest mujalt ka juurde leida. Aga see selgub kõik sügisel, kui on riigieelarve läbirääkimised," lisas Leis.

Toimetaja: Karin Koppel

Allikas: "Uudis+"

Samal teemal

Suur spordipidu

AK suvel

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

17:16

Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

17:05

Varistatud Virtsu tuletorni asemele kerkib suve lõpuks uus

16:55

Tartu hoiu-laenuühistu saatuse otsustavad kohtuasjad

16:42

Team Estonia noorsportlaste toetusprogrammi valiti 11 sportlast

16:39

EL vabastab Ungarile 16 miljardit eurot

16:12

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

16:03

Tallinna Kristiine ristmik võib saada jalakäijate silla

15:58

Meedia: Saksa CDU-s kasvab rahulolematus Merziga

15:51

Kuraator Bianka Soe: innovaatilised lahendused sünnivad äärealadel

15:49

Lennuka riikliku renoveerimiskava rahastus on lahtine

otse uudistemajast

taustajutud

tule tööle

järjejutt

Loetumad uudised

09:33

Vene ründedroon tabas kortermaja Rumeenias Uuendatud

28.05

Ülejärgmisel õppeaastal lõpeb talvine koolivaheaeg juba 2. jaanuaril

04:23

Tallinna Ülikooli ja linna plaanid Narva maantee uuendamisega lähevad lahku

07:43

Venemaa lükkas tagasi USA üleskutse hoiduda Kiievi ründamisest

12:09

Ülle Madise: mõlemal vanemal on õigus lapse dokumendid kätte saada Uuendatud

28.05

"Maahommiku" saatejuhiks saab vaatajatele tuttav Maili Metssalu

28.05

Kallas hoiatas liikmesriike Venemaa lõksu langemise eest Uuendatud

04:20

Autorite ühing tahab raadiosse rohkem eesti muusikat, Lang seisab vastu

07:57

Kauplustele teevad aina enam kahju noorte sarivaraste kambad

12:19

Ukraina edukad droonirünnakud häirivad Vene varustusteid Krimmi

ilmateade

loe: sport

17:16

Täht koondisesuvest: võidul on nüüd hoopis teine tähendus

16:42

Team Estonia noorsportlaste toetusprogrammi valiti 11 sportlast

16:12

Kullamäe klubi ei suutnud pärast poolajapausi Žalgirise kannul püsida

15:47

Jõesaare klubi võitis finaalseeria avamängu

loe: kultuur

15:51

Kuraator Bianka Soe: innovaatilised lahendused sünnivad äärealadel

15:45

Riias saab juuni alguses näha Berliini tipplavastaja Thomas Ostermeieri "Vägivalla ajalugu"

15:28

Juuni alguses toimub viies Hiiumaa kirjandusfestival

15:18

Ivo Felt: riskid on selleks liiga suured, et suvel Eesti filmiga kinno tulla

loe: eeter

15:51

Kuraator Bianka Soe: innovaatilised lahendused sünnivad äärealadel

12:19

Toidublogija: sirelisiirupil on õrn lilleline maitse

11:37

Piljarditrikkide äss Juss Saska: mulle pakuvad huvi just trikilöögid

09:40

Kaplinna maratoni läbinud Jaak Kilmi: see oli nagu pidu!

Raadiouudised

15:20

Raadiouudised (29.05.2026 15:00:00)

12:45

Petliku ettevõtte käest raha tagasinõudmine osutub tihti keeruliseks ja kulukaks

12:35

Viljandi nukuteatri sulgemine lükkub edasi

12:30

Laupäeval kerkib õhutemperatuur kuni 21 kraadini

12:20

Raadiouudised (29.05.2026 12:00:00)

10:05

Elva gümnaasiumi vastuvõtukord tekitab jätkuvalt tüli

10:00

Magyar üritab Euroopa Liidu raha liikuma saada

10:00

Iisaku bussipeatus sai uue vana klaveri

09:50

Ida-Eestis sajab kohati hoovihma

09:25

Raadiouudised (29.05.2026 09:00:00)

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo