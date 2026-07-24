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Leis ei pea vajalikuks teeäärsete müügisiltide paigaldamise lihtsustamist

Eesti
Kuldar Leisi sõnul on saagi valmimise aeg üldjoontes ette teada ning loa taotlemine eeldaks tema hinnangul tootjalt mõõdukat ettenägelikkust ja planeerimist
Kuldar Leisi sõnul on saagi valmimise aeg üldjoontes ette teada ning loa taotlemine eeldaks tema hinnangul tootjalt mõõdukat ettenägelikkust ja planeerimist Autor/allikas: Jane Saluorg/ERR
Eesti

Taristuminister Kuldar Leis (Reformierakond) ei pea vajalikuks lihtsustada teekaitsevööndisse liiklusväliste reklaamsiltide paigaldamise korda, leides, et kehtiv süsteem võimaldab väiketootjatel vajalikud load õigeaegselt saada ning tagab liiklusohutuse.

Leis vastas riigikogu maaelukomisjoni esimehe Urmas Kruuse (Reformierakond) pöördumisele, milles paluti leida lahendusi, et lihtsustada väiketootjatel teeäärsete reklaamsiltide paigaldamist.

Pöördumises kirjutas Kruuse, et maaelukomisjon peab oluliseks leida võimalusi maapiirkondades tegutsevate ettevõtjate toetamiseks. Komisjoni hinnangul on tootjate otsemüük oluline osa põllumajanduspoliitikast, sest aitab tugevdada maaettevõtlust ja viia kodumaise toodangu otse tarbijani.

Kruuse sõnul ei ole väiketootjate müügisildid seni liiklusohtlikke olukordi põhjustanud. Samas on liiklusseaduses ettenähtud loa taotlemise protsess komisjoni hinnangul liiga aeganõudev.

"Näiteks eestimaised maasikad, mida talud suvisel ajal laialdaselt pakuvad ja mis tarbijate seas väga hinnatud on, jõuavad enne rikneda, kui luba kätte saadakse," kirjutas Kruuse.

Leis märkis, et kliimaministeerium mõistab soovi toetada kohalikke väiketootjaid ja maaettevõtlust.

"Otsemüük ja kodumaine toodang on tarbijate seas väga oodatud ning maaelu elujõulisuse seisukohalt kindlasti oluline," kirjutas minister.

Samas rõhutas Leis, et liiklusväliste teabevahendite paigaldamise nõuete eesmärk on tagada liiklusohutus.

"Omavoliliselt paigaldatud sildid, mis varjavad ametlikke liiklusmärke, piiravad nähtavust ristmikel, takistavad teehooldust ja kergliiklejate liikumist, juhivad autojuhtide tähelepanu liikluselt kõrvale või panevad tegema teistele liiklejatele ootamatuid manöövreid," selgitas ta.

Ministri sõnul on kehtiv kord püsinud üle 25 aasta ning transpordiameti eesmärk ei ole väikeettevõtlust bürokraatiaga takistada, vaid tagada ohutu liikluskeskkond.

Leis märkis, et loa taotluse saab esitada juba enne saagi valmimist, et hooaja alguseks oleks luba olemas.

Transpordiameti hinnangul võtab liiklusvälise teabevahendi paigaldamise loa esmane menetlemine keskmiselt nädala. Leis lisas, et paljud väiketootjad, kes müüvad oma toodangut igal aastal samades kohtades, muutub sama asukoha kasutamise kooskõlastamine järgmistel hooaegadel kiiremaks.

Leisi sõnul on saagi valmimise aeg üldjoontes ette teada ning loa taotlemine eeldab tootjalt mõõdukat ettenägelikkust ja planeerimist.

Transpordiamet soovitab väiketootjatel kasutada ka liiklusmärki 761 "Maaettevõtlus", millele saab vajadusel lisada teabe müüdavate toodete kohta.

"See on standardne liiklusmärk, mis on liiklejatele piisavalt varakult märgatav, ei mõju liikluses visuaalselt eksitavalt ning mida paljud talunikud ja väikeettevõtjad juba praegu edukalt kasutavad," kirjutas Leis.

Lisaks võib reklaamsildid paigaldada väljapoole teekaitsevööndit. Sellisel juhul ei ole vaja tee omaniku ehk transpordiameti või kohaliku omavalitsuse luba.

Toimetaja: Samanta Tsopp

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