Hamas ei ole humanitaarabiblokaadi tõttu kolm kuud võitlejatele maksnud

Hamas ei ole kolm kuud oma võitlejatele palka maksnud, kuna Iisraeli blokaadi tõttu ei pääse nendeni humanitaarabi, mida kinni pidada ja mustal turul müüa, kirjutab The Telegraph.

Hamasi sõjaväelise tiiva allikad rääkisid Londonis tegutsevale araabiakeelsele väljaandele Asharq Al-Awsat, et ei ole palka saanud alates veebruarist. Allikate sõnul ei ole ka võitluses Iisraeliga hukkunud või vangistatud võitlejate pered saanud tavapärast toetust.

Samal ajal on külmutatud ka ministeeriumide ja valitsusasutuste eelarved.

Hamasi tsiviilteenistujad said nelja kuu eest ligikaudu 250 dollari suuruse vähendatud tasu, mis põhjustas töötajate seas rahulolematust. Ei ole selge, kas nad on ka peale seda tasu saanud.

Iisrael peatas humanitaarabi Gazale märtsis. ÜRO kinnitas kolmapäeval, et Gaza sektorisse jõudis umbes 90 veokikoormat humanitaarabi, mis on märksa vähem kui ligikaudu 600 veokikoormat päevas, mis jõudis sinna enne blokaadi.

Sel nädalal sotsiaalmeedias levinud videotes on näha sadu palestiinlasi meelt avaldamas sõja lõpetamiseks ja Hamasi võimult kõrvaldamiseks. Üks anonüümsust palunud mees ütles BBC-le, et inimesed ei hooli enam Hamasi katsetest neid alla suruda, kuna on nälja, evakuatsioonide ja pommitamiste tõttu suremas.

Iisrael jätkas laupäeval rünnakutega Gazale, Hamasi juhitud tsiviilkaitse teatel hukkus Iisraeli rünnakutes 15 inimest.