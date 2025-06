Euroopa Liidu välisteenistuse hinnangul on Iisrael rikkunud lepingut EL-iga

Viidates sõltumatute rahvusvaheliste institutsioonide hinnangutele, ütles Euroopa Liidu välisteenistus (EEAS), et on märke, et Iisrael rikub oma inimõiguste-alaseid kohustusi vastavalt EL-i ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu artiklile 2, selgub uudisteagentuuri Reuters nähtud dokumendist

Aruanne on valminud pärast kuid Euroopa pealinnades kasvanud muret Iisraeli operatsioonide ja humanitaarolukorra pärast Gaza sektoris.

"Iisraeli jätkuvad piirangud toidu, ravimite, meditsiiniseadmete ja muude elutähtsate tarvikute tarnimisele mõjutavad kogu Gaza elanikkonda, kes viibib mõjutatud territooriumil," seisis dokumendis.

Küsimusele EL-i ülevaate kohta nimetas Iisraeli ametnik seda "ühekülgseks aruandeks, mis näitab EL-i topeltstandardeid Iisraeli suhtes".

2000. aastal jõustunud Euroopa Liidu ja Iisraeli assotsiatsioonilepingu kohaselt leppisid EL ja Iisrael kokku, et nende suhted "põhinevad inimõiguste ja demokraatlike põhimõtete austamisel".

Euroopa Liidu välispoliitikajuht Kaja Kallas teatas mais, et blokk asub uurima, kas Iisrael järgib lepingu tingimusi, pärast seda, kui üle poole EL-i liikmetest avaldas läbivaatusele toetust.

Aruandes on Gaza olukorrale pühendatud osa, mis hõlmab humanitaarabi andmisest keeldumise, märkimisväärse arvu inimohvritega rünnakute, haiglate ja meditsiiniasutuste ründamise, ümberasustamise ja vastutuse puudumisega seotud küsimusi.

Aruandes vaadeldakse ka olukorda Läänekaldal, sealhulgas juudi asunike vägivalda palestiinlaste kallal.

Dokument tugineb sõltumatute rahvusvaheliste institutsioonide poolt kontrollitud faktidele ja hinnangutele ning keskendub Gaza ja Läänekalda viimastele sündmustele, öeldakse selles.

Iisrael on öelnud, et austab rahvusvahelist õigust ja et operatsioonid Gazas on vajalikud Hamasi, 7. oktoobri 2023. aasta Iisraeli-vastaste rünnakute eest vastutava Palestiina terrorirühmituse Hamas hävitamiseks.

EL-i välisministrid arutavad ülevaadet esmaspäeval Brüsselis toimuval kohtumisel. Liikmesriikide lähenemisviisis Iisraelile on endiselt lahknevusi.

Kuigi mõned ministrid võivad soovida ülevaate põhjal kohaste sammude astumist, ei ole esmaspäevaselt välissuhete nõukogult oodata konkreetseid otsuseid.

Diplomaadid eeldavad, et ELi ametnikud võtavad ülevaate tulemustele viidates Iisraeliga ühendust, et seda mõjutada, ning et ministrid naasevad teema juurde juulikuus toimuval kohtumisel.