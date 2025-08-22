X!

ÜRO inimõigusjuht: näljasurmad Gazas võivad olla sõjakuritegu

Välismaa
ÜRO inimõigusjuht Volker Türk.
ÜRO inimõigusjuht Volker Türk. Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Välismaa

Näljahäda puhkemine Gaza põhjaosas on Iisraeli valitsuse tegevuse otsene tagajärg ja sealsed näljasurmad võivad olla sõjakuriteod, ütles ÜRO inimõigusjuht reedel. Maailmaorganisatsiooniga seotud ühendus teatas reedel, et vähemalt osas Gaza sektoris valitseb ametlikult nälg.

"Täna Gaza piirkonnas võrgustiku Integrated Food Security Phase Classification (IPC) poolt välja kuulutatud näljahäda on Iisraeli valitsuse tegevuse otsene tagajärg," ütles ÜRO inimõigusvolinik Volker Türk avalduses, viidates ülemaailmse toidujulgeoleku vaatlusvõrgustiku aruandele.

"Nälja kasutamine sõjapidamismeetodina on sõjakuritegu ja sellest tulenevad surmad võivad samuti olla tahtliku tapmisena sõjakuriteod," lisas ta.

Roomas asuv ja ÜRO-ga koostööd tegev IPC komisjon on hoiatanud juba kuid humanitaarolukorra halvenemise eest Gaza sektoris, kuid teatas reedel, et 15. augusti seisuga on Gaza linna haldusalas, mis hõlmab 20 protsenti Gaza sektorist, näljahäda kinnitust leidnud.

ÜRO humanitaarabijuhi Tom Fletcheri sõnul oli näljahäda täielikult välditav, kuid toit ei jõua Palestiina aladele Iisraeli-poolse süsteemse takistamise tõttu.

Näljahäda peaks meid kõiki painama, ütles Fletcher Genfis ajakirjanikele. "See on näljahäda, mille me oleksime saanud ära hoida, kui meil oleks lastud tegutseda. Ometi kuhjub toit piiridele Iisraeli süsteemse takistustegevuse tõttu," lausus ta.

ÜRO ekspertide hinnangul ähvardab "katastroofiline" nälg 500 000 inimest.

Iisrael lükkas kriitika tagasi

Iisraeli välisministeeriumi hinnangul aga Gaza sektoris näljahäda ei ole.

Juudiriik kritiseeris ministeeriumi avalduses teravalt IPC raportit ja väitis, et see "põhineb Hamasi valedel, mida levitavad erahuvidega organisatsioonid".

ÜRO prognooside kohaselt laieneb näljahäda septembri lõpuks Deir el-Balah' ja Khan Yunise halduspiirkondadesse, hõlmates ligikaudu kaks kolmandikku palestiinlaste aladest.

"Pärast 22 kuud kestnud lakkamatut konflikti seisab üle poole miljoni inimese Gaza sektoris silmitsi katastroofiliste tingimustega, mida iseloomustavad nälg, viletsus ja surm," seisis raportis.

Ajavahemikus 1. juulist kuni 15. augustini kogutud teabel põhinev arv peaks septembri lõpuks kasvama ligi 641 000 inimeseni, mis on pea kolmandik kitsa rannariba elanikkonnast.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: Reuters, AFP-BNS

