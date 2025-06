USA kritiseeris Londoni otsust Iisraeli ministritele sanktsioonid kehtestada

Rubio hinnangul on Suurbritannia ja temaga koos sama otsuse teinud riigid läinud vastuollu USA-ga, kui karistavad Iisraeli valitsuskabineti kahte ultranatsionalistlikku ministrit. Sanktsioonid ei edenda USA juhitud jõupingutusi saavutada relvarahu, tuua kõik pantvangid koju ja lõpetada sõda, tõdes USA riigisekretär.

Rubio kutsus Ühendkuningriiki üles "mitte unustama, kes on tegelik vaenlane".

Sanktsioonide kehtestamist teisipäeva õhtul Rubio sotsiaalmeediakontol kommenteerinud Ben-Gvir võrdles Briti peaministrit Keir Starmeri riigi kunagise peaministri Neville Chamberlainiga, keda süüdistati natsidele järeleandmiste tegemises lootuses nii sõda vältida.

"Ajalugu mõistab kohut meie aja chamberlainide üle," kirjutas Ben-Gvir, kes on nõudnud palestiinlaste väljasaatmist Gazast.

Thank you, Mr. Secretary of State!

The American administration is a moral compass in the face of the confusion of some Western countries that choose to appease terrorist organizations like Hamas.

Israel is not afraid — we will continue to fight terrorism!

History will judge the… — איתמר בן גביר (@itamarbengvir) June 10, 2025

USA suursaadik Ühendkuningriigis ütles, et toetab täielikult Rubio kommentaare, lisades, et sanktsioonid takistavad konstruktiivset dialoogi.

Sanktsioonide kohaselt keelatakse Iisraeli riikliku julgeolekuministril Ben-Gviril ja rahandusministril Smotrichil Ühendkuningriiki siseneda. Samuti külmutatakse kõik nende finantsvarad Suurbritannias.

Iisrael on silmitsi kasvava rahvusvahelise kriitikaga seoses tema sõjategevusega äärmusrühmituse Hamas hävitamiseks Gaza sektoris, mis on kaasa toonud kümneid tuhandeid hukkunuid, tohutud purustused ja nüüd ka näljahäda, kuna Iisrael ei lase piirkonda piisavalt humanitaarabi.

Eelmisel nädalal kirjeldas Briti peaminister Iisraeli tegevust Gazas kui kohutavat, samas kui abiorganisatsioonid on süüdistanud Iisraeli toiduainete ja ravimite Gaza sektorisse sisenemise blokeerimises hoolimata seal süvenevast humanitaarkriisist.

Briti välisministeeriumi allikad avaldasid ajalehele The Telegraph lootust, et Iisraeli valitsuse liikmetele sanktsioonide kehtestamine teeb selgeks, et Ühendkuningriik on valmis karmiks lähenemiseks, et saavutada abi lubamine Gazasse ja relvarahu saavutamine.

Sanktsioonide kehtestamine annab märku tõsisest erimeelsusest Downing Streeti (Briti peaministri – toim.) ja Valge Maja (USA presidendi) vahel, tõdes The Telegraph.

USA president Donald Trump tühistas Iisraeli asunikele kehtestatud sanktsioonid ja ähvardas diplomaatilise vastutegevusega Rahvusvahelise Kriminaalkohtu (ICC) suhtes, kuna see püüab uurida Iisraeli sõjakuritegusid.

Iisraeli valitsuse kahe liikme suhtes sanktsioonid kehtestanud viis riiki ütlesid ühisavalduses, et Ben-Gvir ja Smotrich on õhutanud äärmuslikku vägivalda ja Palestiina inimõiguste tõsist rikkumist.

"Need toimingud ei ole vastuvõetavad. Seetõttu oleme nüüd tegutsenud, et vastutavad isikud vastutusele võtta," lisasid nad.

Iisraeli välisminister Gideon Saar nimetas sanktsioonide kehtestamist ennekuulmatuks.

"Arutasin seda täna peaminister [Benjamin] Netanyahuga ja me korraldame järgmise nädala alguses valitsuse erikoosoleku, et otsustada, kuidas reageerime sellele vastuvõetamatule otsusele," lisas ta.

Smotrich on kunagi nimetanud kogu Läänekalda araablastest elanikkonda natsideks. Aprillis ütles ta, et Gaza tuleks täielikult hävitada ja selle elanikkond evakueerida. Samuti ütles ta, et ei lase territooriumile nisuteragi.

Briti välisminister David Lammy ütles, et need kaks Iisraeli ministrit on kasutanud kohutavat ja äärmuslikku kõnepruuki ning et ta julgustaks Iisraeli valitsust sellisest sõnakasutusest lahti ütlema ja seda hukka mõistma.

Samuti on Lammy kirjeldanud Iisraeli armee käitumist koletuslikuna ja mõistnud hukka äärmuslike asunike tegevuse Läänekaldal.

Austraalia peaminister Anthony Albanese nimetas Iisraeli ja USA vastuseid ettearvatavaks.

"Iisraeli valitsus peab täitma oma rahvusvahelisest õigusest tulenevaid kohustusi, aga osa ekspansionistlikust retoorikast, mida oleme samuti näinud Netanyahu valitsuse parempoolsetelt liikmetelt, on sellega selgelt vastuolus," ütles ta kolmapäeval intervjuus ABC Radio Sydneyle.

Albanese sõnul on nende kahe ministri kommentaarid olnud kahe riigi lahenduse saavutamisele tõsiseks takistuseks.

Uus-Meremaa välisminister Winston Peters rõhutas, et meetmed ei olnud suunatud Iisraeli rahva ega valitsuse vastu.

"Pigem on reisikeelud suunatud kahele isikule, kes kasutavad oma juhtpositsiooni aktiivselt rahu ja julgeoleku õõnestamiseks ning kahe riigi lahenduse väljavaadete kaotamiseks," ütles Peters.

Teisipäeval loobus USA toetusest iseseisvale Palestiinale. Ameerika suursaadik Iisraelis Mike Huckabee ütles, et kahe riigi lahendus ei ole enam Valge Maja poliitika. "Kui ei toimu olulisi asju, mis seda kultuuri muudavad, pole selleks ruumi."