Politsei otsib taga Apotheka kliendiandmete allalaadimises kahtlustatavat

Kriminaalmenetluses kogutud tõendite pinnalt on 2024. aasta veebruaris ettevõtte Allium UPI andmebaasist ebaseaduslikult andmete alla laadimises alust kahtlustada 25-aastast Maroko kodanikku Adrar Khalidi.

Keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo menetlusgrupi juht Reemo Salupõld selgitas, et Adrar Khalidi on alust kahtlustada selles, et ta sai andmebaasi ligipääsu logides sisse administraatoriõigustega kontoga. See, kust ta konto parooli teada sai, on veel selgitamisel.

"Olenemata sellest, kui pikk ja keeruline parool on, ilmestab see juhtum hästi, et sellest üksi tänapäeval enam ei piisa. Küberkurjategijad leiavad üha nutikamaid viise kontodele ligipääsemiseks, mistõttu soovitame kõigil kasutada kaheastmelist autentimist – see lisab kontodele täiendava kaitsekihi, mis võib olla otsustav, kui parool siiski lekib või satub valedesse kätesse," lisas Salupõld.

Praegu ei ole politsei tuvastanud, et alla laetud andmeid oleks kuidagi kuritarvitatud.

Riigiprokuratuur taotles kahtlustatava vahistamist. Harju maakohus rahuldas prokuratuuri taotluse ning väljastas Adrar Khalidi suhtes vahistamismääruse. Keskkriminaalpolitsei kuulutas kahtlustatava rahvusvaheliselt tagaotsitavaks. Kui kahtlustatav mõnes riigis vahistamismääruse alusel kinni peetakse, on sel riigil võimalik ta Eestile õigusemõistmiseks välja anda.

Viimase aasta vältel on keskkriminaalpolitsei küberkuritegude büroo tuvastanud mitmete hiljutiste suurte küberrünnakute taga olnud kahtlustatavad. Keskkriminaalpolitsei on kuulutanud rahvusvaheliselt tagaotsitavateks viis aastat tagasi Eesti valitsusasutuste vastu toime pandud küberrünnakutes kahtlustatavad Venemaa Föderatsiooni kodanikud, samuti tunamullu Asper Biogene andmevarguse organiseerinud Venemaa Föderatsiooni kodaniku ning nüüd eelmisel aastal Apotheka kliendiandmete varguses kahtlustatava Maroko Kuningriigi kodaniku.