Töötajad kleepisid Omniva kirjakastidele eksliku info eemaldamise kohta

Omniva Lõuna piirkonna töötajad kleepisid mõnedele kirjakastidele info justkui koliks postifirma need kastid seniselt asukohalt peagi ära. Omniva pressiesindaja sõnul on sildid kleebitud ekslikult ja ennatlikult.

Mõnedele Lõuna-Eesti postkastidele kleebitud info "See kirjakast kolib siit lähiajal ära" ajas kohalikud segadusse, kuid Omniva kommunikatsioonijuhi Madiken Oja sõnul on see nende töötajate eksitus ja vähemalt lähiajal kastide asukoht ei muutu.

"Hetkel on tekkinud olukord, kus inimliku eksimuse tõttu panid Omniva Lõuna-Eesti piirkonna töötajad Põlvamaal, Võrumaal, Viljandimaal, Valgamaal ja Tartu linnas mõningate kirjakastide peale kirja, et kirjakast võidakse alates 1. juunist eemaldada või ümber paigutada. Töötajad hindasid, et tarbijatel oleks hea võimalikult vara ette teada, milliseid kirjakaste võivad tulevikus muutused puudutada, kuigi otsuseid ja tähtaegasid ei ole veel," rääkis Oja.

Oja vabandas Omniva töötajate eksimuse eest.

"Kinnitan, et ekslikud sildid eemaldatakse nüüd kirjakastidelt. Kui kirjakastide osas on otsused sündinud, siis teavitame sellest aegsasti, lisades kirjakastile ka konkreetse kuupäeva, millal see eemaldatakse või seda liigutatakse," lausus Oja.

Oja lisas, et 2024. aasta jooksul vähenes liht- ja maksikirjade saatmine Eestis 23 protsenti.

"Omnival on kirjakaste, mida kasutatakse kord kuus, aga meie töötajad käivad neid siiski kolm korda nädalas kontrollimas. Tulemuseks on universaalse postiteenuse osutamise kahjum - 2024. aastal 1,8 miljonit eurot. Olukorras, kus ühiskonna soovid ja harjumused on sedavõrd muutunud, peab ka Omniva arenema: kaardistame hetkel võimalusi, kuidas postivõrku optimeerida. Arutame võimalikud lahendused läbi regionaalministeeriumiga ja olenevalt teemast ka kohalike omavalitsustega," rääkis Oja.

Üks muutus, mida Omniva kaalub, on kirjakastide arvu vähendamine või asukoha muutmine.

"Arutame, millised kirjakastid oleks mõistlik eemaldada, kuna kasutatavus nii madal või lähedal teine kirjakast olemas. Arutame ka võimalust liigutada kirjakastid pakiautomaatide juurde, sest pakiautomaadid on oluliselt tihedamas kasutuses, asuvad enimkasutatavates punktides. Kui arutelust sünnivad otsused, siis teavitame igast otsusest kindlasti aegsasti ka avalikkust ja kliente," sõnas Oja.