Omniva ostis teda kritiseeriva sotsiaalmeediagrupi

Eesti
Omniva postkast Muhu saarel.
Omniva postkast Muhu saarel. Autor/allikas: Mait Ots / ERR
Eesti

Omniva kaubamärki kasutav riigiettevõte Eesti Post ostis eelmisel aastal teda kritiseeriva sotsiaalmeediagrupi vähemalt 10 000 euro eest ning haldab alates mullu detsembrist seda ise, teatas Õhtuleht.

Kriitikutest kubisev Facebooki-grupp "Omniva (Eesti Post) on kohutav ettevõte" läks riigifirmale maksma viiekohalise summa, kirjutas Õhtuleht kolmapäeval.

Sotsiaalmeediagrupi loojal ja selle endisel omanikul Rainer Peterson pandi ostulepinguga suu lukku, lisas leht, märkides, et selliste ostude-müükide puhul ongi konfidentsiaalsuskokkulepped üsna tavalised. Kui Peterson grupi omanikuvahetuse tagamaid avaks, nõuaks riigifirma talt lihtsalt tehinguraha tagasi, selgitas Õhtuleht.

Toimetaja: Mait Ots

Toimetaja: Mait Ots

