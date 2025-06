Elron ja ÜTK ei poolda Balti jaama maakonnaliinide peatuste sulgemist

Aastakümneid on üks Tallinna maakonnaliinide lõpp-peatustest olnud Balti jaamas. Iga päev väljub sealt üle 400 bussi. Sel nädalal otsustas Tallinn, et alates augustist maakonnabussidel sinna enam asja ei ole.

Loksa bussi oodanud Reedal on kahju, et varsti Balti jaamast bussi peale ei saa.

"Minul on mugav Balti jaamas, sest ma olen Nõmmelt ja tulen Nõmmelt siia rongiga ning lähen otse bussi peale. Täpselt samuti tulen Loksalt bussiga ja lähen jällegi Nõmmele," lausus Reet.

Uued lõpp-peatused on kesklinnas ja Tallinna abilinnapea Kristjan Järvani sõnul soovitakse nii vähendada liikluskoormust. Pealegi sõitvat Balti jaama hommikusel tipptunnilt keskmiselt ainult 1,5 reisijat bussi kohta.

Järvani sõnul on Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse ülesanne leida lahendus, kuidas ei tekitaks Estonia, Kaarli puiesteel või Solarise juures väljumist ootavad maakonnabussid ummikuid.

"See on oluline ülesanne Põhja-Eesti ühistranspordikeskusele, et liinivõrku lõpuks ülevaadata ja kohandada niimoodi, et seal ei tekiks selliseid ummikuid," ütles Järvan.

Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse juhi Andrus Niliski sõnul toob muudatus ilmselt kaasa ummikud kesklinnas, sest Balti jaama kuuest peatusest väljub tipptunnil 33 kuni 37 bussi.

"Kui me nüüd toome need bussid kolme peatusse kesklinna - iga viie minuti tagant buss, bussi pikkus on 12 m - ja sõitjad tulevad sisse ning lähevad välja ja nad ei tule tagasi samale liinile, vaid võib-olla lähevad järgmisele liinile, siis see ei ole linnaliin. See on ringliin - ühega lõpetab, teisega alustab ja kui seal tekib kümne bussine järjekord, siis kas see on linnaruumile parem? Täna nad on ühes kohas koos," lausus Nilisk.

Nilsiki sõnul ei pea paika ka väide, et tipptunnil on Balti jaama jõudnud bussis keskelt läbi 1,5 inimest.

"Kui me vaatame tegelikele numbritele otsa, siis eelmise aasta keskmine sisenemiste arv ühe liini kohta oli 3,5 inimest. Kui me räägime tipptunnist, siis see on 5 kuni 10 ja isegi kui 1,5 inimest tulid sealt maha ja said rongi peale ümber istuda, siis see on ikkagi 1,1 autot vähem tallinnasse," lisas Nilisk.

Elroni juhatuse esimehe Lauri Betlemi sõnul on ükskõik, kus on busside ooteala, aga maakonnaliinide peatus Balti jaamas peab jääma, sest tegu on olulise transpordi sõlmpunktiga, kus on väga mugav vahetada rongi bussi vastu ja vastupidi.

"Meile tundub, et mõistlik oleks olukorda paremaks teha nii, kui tehtaks ära see Kristiine terminal, millest on olnud juba 10 aastat juttu ja mõelda, kuidas me saaksime uuest Rail Balticu Linda terminalist ühistranspordi ühisliikuvusõlme ning seejärel mõelda, mis me olemasolevatega teeme," ütles Betlem.

Betlemi sõnul lõhub pealinn praegu olemasolevat sõlmjaama lahendust, kuid uut asemele ei paku. Betlemi sõnul ei maksa unustada, et kui Järvani soovituse kohaselt tulla linna transpordiga Balti jaama, siis see ei tähenda mitte ainult lisa ümberistumist, vaid ka lisapiletit.