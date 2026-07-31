Omniva kahjum ulatus esimesel poolaastal 1,3 miljoni euroni

Omniva esimese poolaasta müügituluks kujunes 78,2 miljonit eurot, mis on 10 protsenti enam võrreldes möödunud aastaga. Kasvu vedas eelkõige rahvusvaheline ehk Baltikumi-väline pakitransiit, mille müügitulu suurenes esimesel poolaastal 39 protsenti, ulatudes 16,6 miljoni euroni, teatas ettevõte.

Teises kvartalis teenis Omniva müügitulu 38,9 miljonit (üheksaprotsendine kasv võrreldes varasema aastaga), millest 8,1 miljoni eurot tuli rahvusvahelisest transiidiärist (20-protsedine kasv).

Kontserni pakimaht kasvas teise kvartali jooksul 14 protsenti, jõudes 13,4 miljoni pakini, ning esimesel poolaastal kokku 17 protsenti, ulatudes 26,9 miljoni pakini. Sealjuures kasvasid pakimahud stabiilselt nii Baltikumis kui ka rahvusvahelises äris, kuid Balti riikides piiras müügitulu samaväärset kasvu üha tihenev konkurents ja sellega kaasnev hinnasurve, tõdes Omniva.

Tegevuse tulemuslikkus paraneb vaatamata postiteenuste kahjumile

Kontserni normaliseeritud puhaskahjumiks kujunes teises kvartalis 0,3 miljonit eurot ning esimesel poolaastal 1,3 miljonit eurot. Ettevõte märgib, et tänu kasvavale müügitulule ja efektiivsuse tõstmise meetmetele paranes normaliseeritud puhastulemus võrreldes möödunud aasta esimese kuue kuu tulemustega 0,3 miljoni euro võrra.

Omniva kasumlikkust mõjutab jätkuvalt postiteenuste osutamise kahjum Eestis. Universaalse postiteenuse ehk traditsioonilise posti teel saadetud kirjade ja pakkide maht vähenes teises kvartalis 14 protsenti ja esimesel poolaastal kokku 11 protsenti. Perioodika kojukande maht vähenes nii teises kvartalis kui ka esimesel poolaastal 9 protsenti.

Teises kvartalis maksis ettevõte riigile 0,4 miljonit eurot dividende. 2025. aastal dividende ei makstud.