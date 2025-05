USA jätab väidetava tsensuuriga tegelevad välisriikide ametnikud viisata

USA vabariiklased süüdistavad välisriikide ametnikke sõnavabaduse piiramises ja Rubio kuulutas välja uue viisapiirangu poliitika.

"See on vastuvõetamatu, et välisametnikud väljastavad või ähvardavad väljastada vahistamismäärusi USA kodanikele või USA elanikele sotsiaalmeediapostituste eest Ameerika platvormidel, mis on tehtud, kui nad on füüsiliselt USA pinnal," ütles Rubio avalduses.

"Samavõrd vastuvõetamatu on see, kui välisametnikud nõuavad Ameerika tehnoloogiaplatvormidelt üleilmset sisu modereerimist või tegelevad tsensuuriga, mis ületab nende volitusi ja ulatub Ühendriikideni. Me ei talu Ameerika suveräänsuse rikkumist, eriti kui need rikkumised õõnestavad meie põhivabaduse, sõnavabaduse, rakendamist," lisas Rubio.

Ta kirjutas sotsiaalmeedias, et kõik ametnikud, olgu nad Ladina-Ameerikast, Euroopast või mujalt, ei saa enam ameeriklaste õigusi kahjustada.

Eelmisel nädalal ütles Rubio, et plaanib meetmeid Brasiilia ülemkohtuniku Alexandre de Moraese suhtes, kes nõuab X-i (endine Twitter) omanikult Elon Muskilt libainformatsiooni eemaldamist platvormilt.

USA sotsiaalmeediahiiglased leiavad samuti, et EL-i digitaalteenuste seadus (DSA) toob kaasa nende platvormide tsenseerimise. Ka USA võimud leiavad, et EL-i digitaalteenuste seadus piirab sõnavabadust.

Näiteks asepresident JD Vance mõistis veebruaris hukka sisu modereerimise, nimetades seda autoritaarseks tsensuuriks.

EL on varem lükanud tagasi väited, et DSA tsenseerib sõnavabadust. DSA näeb maailma suurimatele tehnoloogiafirmadele ette kohustuse tagada Euroopa veebikasutajate tugevam kaitse, sealhulgas privaatsuse, küberturvalisuse, aga ka lastekaitse osas.