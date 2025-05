Kaju: Venemaa on kõiki vaenutegevusi Ukrainas suurendanud

Keskmine ööpäevaste rünnakute arv on kaitseväe luurekeskuse iganädalase hinnangu kohaselt kasvanud ligi 14 protsenti - 162 rünnakult 188-ni.

"Peale selle on lahingutsoonis tehtud õhurünnakute arv suurenenud 20 protsenti ehk keskmiselt 90 õhurünnakuni ööpäevas, sealhulgas on visatud juhitud pommide arv on kasvanud 25 protsenti võrreldes varasema nädalaga. Koos ööl vastu esmaspäeva tehtud suurima pikamaa-ründedroonide ja strateegilistelt pommitajatelt lastud tiibrakettide rünnakuga ilmestab see selgelt Venemaa tahtmatust rahuprotsessiga edasi minna. Ometigi peab Ukraina sellele survele vapralt vastu," rääkis Kaju.

Kaju ütles, et endiselt püsib hinnang, et Vene relvajõud ei ole suutelised operatsioonitasandi läbimurdeks mitte üheski rindelõigus.

"Venemaa tulipunkt taktikalistes tegevustes püsib Donetski oblastis Pokrovski ja Kostjantõnivka vastu. Viimase nädala jooksul on Vene relvajõud Pokrovski ja Kostjantõnivka vahelisel alal kontrollitavat ala laiendanud, et suurendada ründesurvet piirkonnale. Siiski ei ole kummagi asula isoleerimine või vallutamine lähiajal tõenäoline," sõnas Kaju.

Ühtlasi on Venemaa suurendanud rünnakute arvu teistes piirkondades.

"See on toonud kaasa marginaalseid edenemisi piirialadel nii Sumõ kui ka Harkivi oblastis, Kupjanski ja Lõmani suundadel. Samuti üritavad Vene Föderatsiooni relvajõud hajutada Ukraina relvajõudude vastupanu Donetski oblasti läänepiiril Velõka Novosilka piirkonnas," lausus Kaju.

"Hoolimata rünnakute arvu kasvust ei ole olukord rinnetel muutunud ning hinnangute kohaselt ei ole Vene relvajõududel lisajõudu olukorra järsuks muutmiseks. Paraku annab püsiv Vene relvajõudude väheldane edu Putini režiimile küllalt enesekindlust oma eesmärgi poole püüdlemiseks ning rahuprotsessi õõnestamist administratiivse venitamisega," lisas Kaju.