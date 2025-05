Kuresaarde kogunes kokkutulekule üle saja hobisõiduki

Küsides mitmetelt, mis teeb nende masina hobisõidukiks, sain väga erinevaid vastuseid. Põhiline ikkagi see, et need masinad on tavapärastest ja igapäevaselt punktist A-punkti B viivatest sõidukitest pisut enam hoolt ja armastust saanud.

"On selliseid, mis garaažist tulevad ainult selle ürituse jaoks välja, ja on ka selliseid, mis igapäevaselt sõidavad," ütles ürituse korraldaja Henri Tamm.

"See on stressirohi, nokitsed selle kallal, tuju läheb heaks, mured lähevad meelest," lausus Muhu Väi omanik Ivo Kõvamees.

"Muhus on see väga praktiline, näiteks rannas käia kala toomas või poest kasti õlut, viskad korvi ja väga praktiline," lausus Muhu Memme omanik Aivar Lias.

"Selle autoga kunagi ei taha ületada kiirust, 80 on väga tšill, lased akna alla, kui on soe tuul, sest konditsioneer puudub. Kõik mugavused puuduvad, stereosüsteeme ei ole siia autosse paigaldatud ja sa lihtsalt kuuled seda mootori heli ja naudid seda tuult ja neid lõhnu, mis tulevad aknast," rääkis Chevrolet El Camino omanik Meeli Tafenau.

Ja nii nagu paljude hobide puhul , võib ka hobisõidukite hobi kõrvalseisjatele täiesti arusaamatuna tunduda. Näiteks, et selle Chevrolet` El Caminoga enam kui 200 kilomeetri kauguselt Kuressaarde sõita.

"Sel on ikkagi V8 mootor, mis võtab ikka 25 liitrit sajale," ütles Tafenau.