Pornhubi omanik peatab Prantsusmaal ligipääsu pornograafilisele sisule

Aylo Freesites'i platvormid hakkavad pärast ligipääsu peatamist kuvama teadet, mis selgitab ettevõtte otsust Prantsuse publikule, sealhulgas seda, et ettevõte ei soovi oma kasutajate privaatsust ohtu seada, ütlesid ettevõtte esindajad teisipäeval ajakirjanikele.

Nagu ka teistel pornoplatvormidel, on ka Aylo Freesitesil seaduslik kohustus rakendada vanusekontrolli meetmeid 7. juuniks. See piirang on osa Prantsuse valitsuse 2023. aastal vastu võetud meetmetest alaealiste kaitsmiseks sobimatu sisu eest.

Meediatööstushiiglane on Prantsuse ametnikega meetmete pärast hambad ristis võidelnud. Pornhubi enda 2024. aasta sisestatistika kohaselt on Prantsuse publik Pornhubil suuruselt teine ​​​​maailmas, pärast Ameerika Ühendriike. Neile järgnevad Filipiinid, Mehhiko ja Ühendkuningriik.

Aylot omava Ethical Capital Partnersi partner Solomon Friedman ütles teisipäevasel briifingul ajakirjanikele, et Prantsuse seadus on ohtlik, potentsiaalselt privaatsust rikkuv ja ebaefektiivne.

"Asi on selles, et seame oma väärtused esikohale – see tähendab otsest suhtlemist Prantsuse rahvaga, et öelda neile seda, mida nende valitsus keeldub neile ütlemast," ütles Friedman.

Euroopa Komisjon töötab ka teise vanuse kontrollimise lahenduse kallal ja on süüdistanud Aylo platvorme digitaalteenuste seaduse rikkumises alaealiste kaitse osas.

Aylo – nagu ka sotsiaalmeediaplatvorm Meta – nõuab seadme tasemel vanuse kontrollimist. "Me oleme innukad tegema koostööd operatsioonisüsteemide tootjate, rakendustepoodide ja teiste tehnoloogiapartneritega, et tagada platvormile juurdepääsu ainult täiskasvanutele. Asi pole vastutuse võtmise keeldumises. Asi on selles, et öeldakse, et juurdepääs tuleb allikal blokeerida," ütles Friedman.

Prantsusmaa digiminister Clara Chappaz süüdistas teisipäeval sotsiaalmeedias avaldatud postituses Aylot valetamises Prantsuse meetmete kohta, mis tema sõnul kaitsevad privaatsust. "Valetamine, kui keegi ei taha seadust järgida, ja teiste pantvangis hoidmine on vastuvõetamatu. Täiskasvanud võivad pornograafiat tarbida, aga mitte laste kaitsmise arvelt," ütles ta.

Aylo ei täpsustanud, kui kauaks ta ligipääsu peatab, ja lisas, et loodab leida peagi lahenduse täiskasvanutele mõeldud sisu blokeerimise tühistamiseks Prantsusmaal.