Suurbritannias hakkavad pornosaidid kontrollima kasutajate vanust

Suurbritannias tegutsevate suurte pornosaitide haldajad kinnitasid, et kehtestavad kasutajatele vanusekontrolli hiljemalt 25. juuliks, et täiskasvanutele mõeldud sisu ei jõuaks alaealisteni.

Suurbritannias tegutsevad suured pornosaidid, sealhulgas Pornhub, kinnitasid regulaator Ofcomile, et nad hakkavad vanusekontrolli kehtestama 25. juuliks, mil veebijärelevalveasutuse lastekaitse eeskirjad jõustuvad.

Sel aastal jõustunud Ühendkuningriigi veebiturvalisuse seaduse kohaselt peavad vanuse kinnitamise meetodid olema "väga tõhusad" kindlakstegemisel, kas kasutaja on alla 18-aastane. Nende hulka võivad kuuluda kasutaja vanuse tuvastamine pangakonto abil, fotoga isikutunnistuse teel või näo järgi hinnates.

"Ühiskond on pikka aega kaitsnud noori toodete eest, mis neile ei sobi, alates alkoholist kuni suitsetamise ja hasartmängudeni. Kuid liiga kaua on lapsed olnud vaid ühe hiireklõpsu kaugusel kahjulikust veebipornograafiast," ütles neljapäeval Ofcomi grupi veebiturvalisuse direktor Oliver Griffiths.

"Nüüd on toimumas muutused. Need vanusekontrollid viivad pornograafia vastavusse sellega, kuidas me kohtleme täiskasvanutele mõeldud teenuseid päriselus, ilma et see kahjustaks üle 18-aastaste juurdepääsu ja privaatsust," sõnas Griffiths.

Ofcomi neljapäeval avaldatud uuringust selgus, et kaheksa protsenti 8–14-aastastest lastest külastas kuu jooksul pornosaiti või -rakendust, kusjuures 13–14-aastased poisid tegid seda oluliselt tõenäolisemalt kui samaealised tüdrukud.

Veebiturvalisuse seaduse kohaselt peavad veebipõhised pornograafiateenused pidama kirjalikke dokumente, milles selgitatakse, kuidas nad tagavad, et vanuse kinnitamise meetodid kaitsevad täiskasvanud kasutajate privaatsust.