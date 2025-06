Jaak Allik taunib Vene Teatri nimemuutust

ERR.ee kirjutas neljapäeval, et Tallinna kesklinnas tegutseva Vene Teatri nõukogu annab teatrile tõenäoliselt uue nime, milleks saab Südalinna Teater.

"Teater jääb ju edasi venekeelseks, nagu ta oli. Ma ei saa aru, miks on seda vaja ümber nimetada," ütles Jaak Allik ERR-i venekeelsele portaalile.

Ta rääkis, et kui põhjendustes tuuakse, et Vene Teatrit mõistetakse kui Venemaa teatrit, siis oleks võinud teatri nimetada ümber lihtsalt Eesti vene teatriks.

Ta ütles, et teatri võimalik uus nimi Südalinna Teater on äärmiselt ebaõnnestunud ja vene keelde mitte tõlgitav, sest see tähendaks Tallinna südant.

Vene Teatri praegune nõukogu esimees, kultuurkapitali juht Margus Allikmaa ütles, et ei saa veel kinnitada, kas Vene Teater nimetatakse ümber just Südalinna Teatriks.

"Nõukogu koosolek toimub 9. juunil ja 10. juunil kuulutab teater välja uue nime," ütles Allikmaa.

Nimemuutmist arutavasse Vene Teatri nõukogusse kuuluvad lisaks Allikmaale rahandusministeeriumi riigihalduse osakonna riigivalitsemise valdkonna juht ja tulevane Viljandi kultuuriakadeemia direktor Ott Karulin, vandeadvokaat Erki Fels ning kultuuriministeeriumi kultuurilise mitmekesisuse asekantsler Eda Silberg.

Nõukogu arutas Vene Teatri nime muutmist esimest korda juba üle aasta tagasi.

Vene Teater alustas tegevust 15. detsembril 1948. Aastail 1948–2005 kandis teater Eesti Riikliku Vene Draamateatri nime. Alates 2005. aastast tegutsetakse Vene Teatri nime all. Vene teatri juht on Anne-Lii Päiv.