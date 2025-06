Vene teatrit ootab nimemuutus ja 15-protsendine kärbe

Vene teatri nõukogu esimees Margus Allikmaa ütles pressikonverentsil, et nime muutuse üle hakati arutama aasta aega tagasi, pärast seda pakuti välja teatrile 55 potentsiaalset nime.

"Kui ma nägin seal nimekirjas sellist nime nagu Südalinna teater, läks mul tuju rõõmsaks. See haakus väga hästi juba teatri poolt välja mõeldud reklaamlausega – teater linna südames. See näis päris ilusa lahendusena. See kõlab ka eesti keeles väga sümpaatselt, väga soojalt. See kirjeldab ka teatrit," ütles Allikmaa.

"Ma tean, et sellele nimele on võimalik igasugust kriitikat teha, alates sellest, et me kuidagi lokaliseerime teatri, et kas me suuremaid ambitsioone ei omagi. Aga tuues paralleele kasvõi Vanalinna teatriga, siis ta oli tuntud üle Eesti. Selle teatri eesmärk ei ole mängida ainult Tallinnale, suur osa publikust on Ida-Virumaal," rääkis Allikmaa.

Allikmaa selgitas, et nimevahetus tuleb fikseerida ka teatri põhikirjas, mida muudab kultuuriministeerium. "Teeme ettepaneku kultuuriministrile põhikirja muutmiseks. Kui see saab muudetud, on teatri uus nimi ametlik," sõnas ta.

Allikmaa rääkis ka laiematest põhjustest nime muutmiseks. "Vene teatri jaoks on olukord on päris palju muutunud. Venemaalt ei ole võimalik enam kutsuda lavastajaid, kunstnikke. See juba muudab palju. On toimumas põlvkondade ka vahetus. Eks seegi tähendab muutust teatri sisus. Kolmas ja kõige olulisem märk on see, et teatril on uus peanäitejuht, kes on oma mõtteid päris mitmes intervjuus väljendanud, kuidas üks kaasaegne, selgelt Euroopasse kuuluv teater võiks välja näha. Ta tunneb muret selle üle, et meie tänane vaatajageneratsioon on 55 pluss, vanemgi veel. Publik saab otsa, kui me ei mõtle uuele vaatajale," lausus Allikmaa.

Allikmaa rääkis, et teater jääb mängima vene keeles, aga hakatakse kasutama palju enam Eesti autorite tekste. "Vene teater saab anda palju suurema panuse, et toimuks integratsioon," ütles Allikmaa.

Allikmaa rääkis ka teatrit ees ootavast 15-protsendilisest eelarvekärpest. Samas jääb tema sõnul Vene teatri eelarve ikkagi suuremaks kui teistel teatritel.

"Vene teater peab nüüd kindlasti vaatama üle oma koosseisu ja muutma struktuuri," sõnas Allikmaa.