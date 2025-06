Taani vange majutav Kosovo saab tasuks 20 miljonit eurot aastas

Justiitsministeeriumis valminud lepingueelnõu kohaselt tuleb Tartu vangla 300 kambrisse karistust kandma kuni 600 vangi ning riik saab selle eest aastas 30,6 miljonit eurot. Seda ka juhul, kui tegelikult siia saabuvate vangide arv on väiksem.

Juhul kui kasutusele tuleb võtta lisakambreid, maksavad rootslased nende eest iga kinnipeetava kohta 8500 eurot ning lepingu rahalist väärtust indekseeritakse igal aastal 3,5 protsendi võrra ülespoole.

Lepingueelnõus on välja toodud ka teiste riikide vahel sõlmitud sarnaste lepingute hinnad, sest vanglarent on Eesti jaoks uus, mitmetes riikides aga juba varemgi kasutatud teenus.

2021. aastal sõlmisid vanglarendilepingu Kosovo ja Taani. See ratifitseeriti eelmisel aastal ning lepingu kohaselt võtab Kosovo järgmiseks kümneks aastaks vastu 300 vangi. Tehingu väärtuseks on ligikaudu 200 miljonit eurot ehk keskmiselt 20 miljonit eurot aastas. Ühe kinnipeetava ülalpidamine maksab seega ligi 5550 eurot kuus.

Kosovo vanglakohtade madalamat rendihinda põhjendab eelnõu seletuskiri sellega, et teenust osutatakse pikalt, mistõttu saab teatud kulusid hajutada ning see tagab pikemaks ajaks kindlustunde, et teenus on järjepidev.

Eesti-Rootsi leping sõlmitakse viieks aastaks, kuid lepingus on välja toodud võimalus, et kui kumbki osapool teisiti ei soovi, pikeneb leping selle tähtaja täitudes veel kolmeks aastaks.

Holland ja Belgia sõlmisid vanglakohtade rendilepingu juba 2010. aastal. Holland rentis Belgiale kolmeks aastaks vanglakohti 500 kinnipeetavale hinnaga 5000 eurot kuus ühe vangi kohta.

Samas tuleb arvestada, et leping sõlmiti 14 aasta eest ja vahepealsel ajal on tarbijahinnaindeks tõusnud 41 protsenti. Samadel alustel indeksiga korrigeerituna tähendaks see praeguses vääringus 7050-eurost kuist ülalpidamiskulu iga vangi kohta.

Vangide majutamise lepingu on Holland sõlminud ka Norraga. 2015. aastast pärineva lepingu alusel rentis Norra Hollandile vanglakoha 242 kinnipeetavale ja sai selle eest aastas 25,5 miljonit eurot.

Kuigi iga vangi kohta tähendas see 8780 euro suurust tasu, oleks praegune maksumus tarbijahinnaindeksiga korrigeerituna 11 300 eurot kuus.