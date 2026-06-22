Vanglalepe Rootsiga tõi ametnikele preemiad

Justiits- ja digiministeerium määras ühekordsed lisatasud inimestele, kes andsid nõutust suurema panuse eest Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise vanglarendi lepingu elluviimise ettevalmistamisse.

Kantsler Tiina Uudeberg määras vanglateenistuse relvastatud üksuse ülemale Argo Tomingasele ühekordse lisatasu summas 2000 eurot. Kantsler põhjendas seda nõutust suurema panuse eest Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise vanglarendi lepingu elluviimise ettevalmistamisse.

Asekantsler Rait Kuuse määras vanglateenistuse haldusosakonna juhatajale Risto Lindebergile ühekordse tulemustasu 1500 eurot. Seda samuti nõutust suurema panuse eest Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise vanglarendi lepingu elluviimise ettevalmistamisse.

Asekantsler Kuuse määras ka vanglateenistuse IT-juhile Priit Postile ühekordse tulemustasu 2000 eurot ja seda nõutust suurema panuse eest Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahelise vanglarendi lepingu elluviimise ettevalmistamisse.

Riigikogu kiitis 10. juunil heaks seadusemuudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Samuti ratifitseeriti vanglaleping Rootsiga ka Eesti poolt.

Leping näeb ette võimaluse kasutada Tartu vanglas kuni 400 kambrit kokku kuni 600 Rootsi kinnipeetava paigutamiseks. Lepingu pikkus on viis aastat, koos võimaliku pikendamisega kolmeks aastaks.

Rootsi maksab Eestile kuni 300 vangi eest aastas 30,6 miljonit eurot, ja 8500 eurot kuus iga lisanduva vangi pealt.

Esimese aasta eest maksab Rootsi 23 miljonit eurot ehk 75 protsenti aastasest mahust, ja seda olukorras, kus vangla saavutab täisvõimsuse alles aasta lõpuks.

Kuluprognoosi alusel kujuneb aastaseks keskmiseks kulukuseks 300 kinnipeetava puhul ligikaudu 28,9 miljonit eurot, ühekordseid kulusid arvestamata, mis tasutakse eraldi, kujuneb teenuse keskmiseks maksumuseks 26,8 miljonit eurot.