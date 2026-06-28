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Tartus avaldati meelt Rootsi vanglaleppe vastu

Eesti
Tartus avaldati meelt Rootsi vanglaleppe vastu.
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Eesti

Tartus Kaarsilla juures toimus pühapäeva keskpäeval meeleavaldus Eesti ja Rootsi vahelise vanglarendi lepingu vastu.

Sõnavõtte ja vestlusringi viidi läbi laeva pardalt mõlemal pool Emajõgi kuulavale rahvale. ERR-i reporteri Airika Harriku sõnul oli kohale tulnud umbes 50 inimest.

Laeval oli suur loosung kirjaga "Eesti-Rootsi vanglasobing?".

Poliitikutest olid kohal Keskerakonna peasekretär Anneli Ott, sotsiaaldemokraat Heljo Pikhof ja Isamaasse kuuluv Tartu linnavolikogu liige Sandra Laur.

Kõnega esinenud Laur ütles, et "rootslased andsid meile lihapallid ja Pipi, aga oma prügi hoidku endale".

Meeleavaldust viib läbi Gaute Kivistik, kellega lisaks nimetatud poliitikutele vestlesid Merca, Eerik Kergandberg ja Marju Unt.

Riigikogu kiitis 10. juunil heaks seadusemuudatuse, mis võimaldab Eesti vanglatesse tuua välisriikide vange. Samuti ratifitseeriti vanglaleping Rootsiga ka Eesti poolt.

Leping näeb ette võimaluse kasutada Tartu vanglas kuni 400 kambrit kokku kuni 600 Rootsi kinnipeetava paigutamiseks. Lepingu pikkus on viis aastat, koos võimaliku pikendamisega kolmeks aastaks.

Rootsi maksab Eestile kuni 300 vangi eest aastas 30,6 miljonit eurot, ja 8500 eurot kuus iga lisanduva vangi pealt.

Vanglasse saabuvad mehed, kes kannavad karistust üldjuhul isikuvastaste või narkokuritegude eest. Territooriumilt välja saavad nad erandkorras.

Justiitsministeeriumi vanglate osakonna asekantsleri Rait Kuuse sõnul eeldatakse, et neid külastama hakatakse harva.

Toimetaja: Aleksander Krjukov

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