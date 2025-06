USA ja Hiina leppisid kokku ekspordipiirangute leevendamises

Pärast Londonis toimunud intensiivseid läbirääkimisi ütles USA kaubandusminister Howard Lutnick ajakirjanikele, et raamlepe annab "liha luudele" eelmisel kuul Genfis saavutatud kokkuleppele, millega leevendati kahepoolseid tollimakse.

Kuid Genfi kokkulepe sattus küsimärgi alla Hiina kehtestatud kriitiliste mineraalide ekspordipiirangu tõttu, mis ajendas USA president Donald Trumpi administratsiooni reageerima omapoolsete piirangutega, mis takistavad pooljuhtide disainitarkvara, kemikaalide ja muude tehnoloogiliste kaupade saatmist Hiinasse.

Lutnick ütles, et Londonis saavutatud kokkuleppe alusel kaotab USA mõned hiljutised ekspordipiirangud, kuid ta ei avaldanud rohkem üksikasju.

"Oleme saavutanud raamistiku Genfi kokkuleppe ja kahe presidendi vahelise kõne elluviimiseks," lausus Lutnick. "Idee on selles, et me läheme tagasi ja räägime president Trumpiga ning veendume, et ta selle heaks kiidab. Nemad lähevad tagasi ja räägivad president Xi-ga ning veenduvad, et ta selle heaks kiidab, ja kui see heaks kiidetakse, siis rakendame raamistikku."

Eraldi briifingul ütles Hiina asekaubandusminister Li Chenggang samuti, et on saavutatud kaubandusraamistik, mis esitatakse USA ja Hiina juhtidele.

"Mõlemad pooled on põhimõtteliselt saavutanud raamistiku kahe riigijuhi 5. juunil toimunud telefonikõnes ja Genfi kohtumisel saavutatud kokkulepete rakendamiseks," ütles Li ajakirjanikele.

Hoolimata kokkuleppest püsivad riikide vahel sügavad erimeelsused seoses Trumpi ühepoolsete tollimaksude ja USA murega Hiina riiklikult juhitud ja ekspordile orienteeritud majandusmudeli teemal.

Mõlemad pooled lahkusid maikuus Genfis toimunud kaubanduskõnelustelt erinevate seisukohtadega, märkis Josh Lipsky, Washingtonis asuva Atlandi Nõukogu Geoökonoomika Keskuse vanemdirektor.

"Nad on tagasi alguses, aga see on palju parem kui nullpunkt," lisas Lipsky.

Mõlemal poolel on 10. augustini aega, et pidada läbirääkimisi ulatuslikuma lepingu üle kaubanduspingete leevendamiseks, vastasel juhul tõusevad USA kehtestatud tollitariifid umbes 30 protsendilt 145 peale ja Hiina-poolsed tollid 10 protsendilt 125 peale.

Investorid reageerisid teadetele ettevaatlikult ja MSCI Aasia ja Vaikse ookeani piirkonna aktsiaindeks tõusis 0,2 protsenti.

Lutnick ütles, et Hiina piirangud haruldaste muldmetallide ja magnetite ekspordile lahendatakse raamlepingu "põhilise" osana.

"Lisaks kehtestasid Ameerika Ühendriigid mitmeid meetmeid, kui neid haruldasi muldmetalle ei olnud tulemas," ütles Lutnick. "Võib eeldada, et need kaovad tasakaalustatult, umbes nagu president Trump ütles."

USA presidendi Donald Trumpi muutuv tollipoliitika on raputanud maailmaturge, tekitanud segadust suuremates sadamates ning läinud ettevõtetele kümneid miljardeid dollareid maksma. Maailmapank langetas teisipäeval oma 2025. aasta globaalse majanduskasvu prognoosi nelja kümnendiku protsendipunkti võrra 2,3 protsendile, öeldes, et kõrgemad tollitariifid ja suurenenud ebakindlus kujutavad endast peaaegu kõikidele majandustele "märkimisväärset vastutuult".

Kuid turud on suure osa kaotustest tasa teinud, mis järgnesid aprillis Trumpi tehtud teatele ulatuslike tollitariifide kohta.

USA ja Hiina kõneluste teisele voorule andis suure tõuke ka nädal varem toimunud harukordne telefonikõne Trumpi ja Hiina presidendi Xi Jinpingi vahel.

Esmaspäeval avaldatud tolliandmed näitasid, et Hiina eksport USA-sse langes mais 34,5 protsenti – see on suurim langus pärast COVID-19 pandeemia algust.

Kuigi mõju USA inflatsioonile ja tööturule on seni olnud tagasihoidlik, on tollitariifid vähendanud USA ettevõtete ja leibkondade kindlustunnet ning dollar on endiselt surve all.

Londonis toimunud kõnelustel liitusid Lutnickiga USA kaubandusesindaja Jamieson Greer ja rahandusminister Scott Bessent. Bessent lahkus tunde enne kõneluste lõppu, et naasta Washingtoni, et kolmapäeval kongressi ees tunnistusi anda.

Hiinas töödeldakse 90 protsenti maailmas kasutatavatest haruldastest muldmetallidest. Haruldased muldmetallid ja püsimagnetid on elektriautode mootorite oluline komponent. Aprillis tehtud otsus peatada paljude mineraalide ja magnetite eksport lõi ülemaailmsed tarneahelad pea peale.

Mais reageeris USA pooljuhtide disainitarkvara, kemikaalide ja lennundusseadmete saadetiste peatamisega ning tühistas varem väljastatud ekspordilitsentsid.