EL sai Trumpi uues tollimaksulaines 10-protsendilise tariifi

USA kehtestas reedel ligi 60 kaubanduspartneri kaupadele uued 10- ja 12,5-protsendilised tollimaksud. Viimane Ühendriikide otsus puudutab ka Euroopa Liitu, mille suhtes kehtestati 10-protsendiline tollimaks.

Uued tollid jõustuvad samal päeval, kui aegub Trumpi varem kehtestatud ajutine 10-protsendiline üleilmne tollitariif.

USA ülemkohus otsustas veebruaris, et Trumpi kehtestatud ülemaailmsed tollimaksud on ebaseaduslikud. Seejärel kehtestas Trump 1974. aasta kaubandusseaduse paragrahvi 122 alusel ajutised tollitariifid, kuid nende 150-päevane kehtivus sai reedel läbi.

Reedel kehtestatud tollid tuginevad sama seaduse paragrahvile 301, mis võimaldab USA-l kehtestada tollimakse riikidele, mille kaubandustavasid peetakse ebaõiglasteks või diskrimineerivateks.

Alates reedest rakendatakse 17 USA kaubanduspartneri, nende seas Kanada, Euroopa Liidu, Indoneesia, Suurbritannia ja Mehhiko kaupadele 10-protsendiline tollimaks. Sama suur tollimaks kehtestatakse ka teistele riikidele, kus USA hinnangul on vähemalt osaliselt rakendatud sunnitöö keelustamise meetmeid.

Veel 43 riigi, sealhulgas Jaapani, Hiina, Lõuna-Korea ja Austraalia suhtes kehtestatakse 12,5-protsendiline tollimaks.

Euroopa Liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja Kaja Kallas nimetas reedel Trumpi viimast sammu ebameeldivaks üllatuseks. ASEAN-i tippkohtumisel Filipiinidel rääkides lükkas Kallas tagasi USA väited, nagu ei võitleks EL piisavalt tõhusalt sunnitöö kasutamise vastu.

"Kui võrrelda meie tööõigust USA omaga, meil on ju tasustatud puhkused ja väga head töötingimused, siis need väited ei ole kuidagi põhjendatud," ütles Kallas.

Euroopa Komisjoni pressiesindaja Olof Gill väljendas aga märksa leebemat seisukohta, vahendas Deutsche Welle.

"Euroopa Liit suhtub positiivselt asjaolusse, et see tulemus on kooskõlas EL-i ja USA ühisavalduses kokku lepitud USA tollikohustustega," ütles Gill.

Komisjoni optimism näib põhinevat asjaolul, et uusi tolle ei lisatud olemasolevatele tariifidele ning EL-i jaoks säilitati ka varem kokku lepitud erandid.