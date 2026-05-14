X!

Ühendriikide president ja Hiina liider pidasid Pekingis kõnelusi

Välismaa
{{1778732820000 | amCalendar}}
Hiina president Xi Jinping koos USA presidendi Donald Trumpiga tervitustseremoonial Pekingis.
Hiina president Xi Jinping koos USA presidendi Donald Trumpiga tervitustseremoonial Pekingis. Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Maxim Shemetov/Pool
Välismaa

Xi Jinping võttis Donald Trumpi Hiina pealinna luksuslikus Suures Rahvapalees vastu veidi pärast kella kümmet hommikul.

Kaks liidrit kätlesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid, sh Elon Musk.

Hiina sõjaväeorkester mängis USA hümni ja seejärel kahuripaukude saatel Hiina riigihümni.

Eredavärvilistes riietes hüppavad ning USA ja Hiina lippe lehvitavad koolilapsed skandeerisid "tere tulemast, tere tulemast", kui Trump ja Xi neist väljakul mööda kõndisid.

USA president Donald Trump ütles Hiina liidrile Xi Jinpingile, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik.

"On au olla koos teiega. On au olla teie sõber ning Hiina ja USA vahelised suhted muutuvad paremaks kui kunagi varem," ütles Trump kohtumisel.

"Meie riike ootab ees fantastiline ühine tulevik," lisas USA riigipea.

Valge Maja teatel olid president Donald Trump ja tema Hiina ametivend Xi Jinping neljapäeval Pekingis kohtudes üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks.

"Kumbki pool nõustus, et Hormuzi väin peab jääma avatuks, et tagada energiavarude vaba liikumine," teatas Valge Maja.

Hiina president Xi Jinping kiitis neljapäeval "uut määratlust" suhetes Ameerika Ühendriikidega, mis näeb ette koostööd ühes väljamõõdetud konkurentsiga, pärast kohtumist president Donald Trumpiga.

Hiina välisministeeriumi avalduse kohaselt ütles Xi, et mõlemad juhid leppisid kokku, et konstruktiivse ja strateegiliselt stabiilse suhte kujundamine juhib kahe riigi suhteid järgmise kolme aasta jooksul ja edaspidi.

Xi kirjeldas selliseid suhteid peamiselt koostööl põhinevatena, kuid mõõdetud konkurentsiga, mille eesmärk on "normaalne stabiilsus, kus erimeelsused on kontrollitavad, ning püsiv stabiilsus, kus rahu on oodatav", lisas ministeerium.

Kuid pinged – näiteks Iraani konflikt ja hiljutised USA sanktsioonid Hiina ettevõtete vastu – muudavad "USA ja Hiina suhete dünaamika keerulisemaks" ning võivad panna uue raamistiku kestvuse proovile, ütles Shanghai Fudani ülikooli rahvusvaheliste suhete ekspert Zhao Minghao.

Kuigi Xi rõhutas koostööd, rõhutas ta ka "äärmist ettevaatlikkust" USA poolt Taiwani küsimuse käsitlemisel. Taiwan on demokraatlikult juhitud saar, mida Hiina enda omaks peab, kuid Taipei lükkab selle väite tagasi.

"Kui seda valesti käsitleda, võivad kaks riiki põrkuda või isegi konflikti sattuda, mis viiks kogu Hiina ja USA suhte äärmiselt ohtlikku olukorda," ütles Hiina liider Xi.

Õhtul toimub kahe liidri auks palees ka riiklik bankett ning Trump külastab ajaloolist Taevatempli kompleksi ehk maailmapärandi nimistusse kuuluvat paika, kus Hiina keisrid palvetasid kunagi hea saagi eest.

Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu kümne aasta jooksul pärast Trumpi 2017. aasta külastust.

Toimetaja: Argo Ideon

Allikas: Reuters, AFP-BNS

Samal teemal

eurovisioon 2026

Vaata otse

Kuula otse

viimased uudised

14:04

Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

13:54

Elektriteater tähistab Marilyn Monroe 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga

13:54

Valitsus kliimaseadust riigikogule veel ei saatnud Uuendatud

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

13:45

Piiripunktid jäävad ka suvel öötundideks suletuks

13:44

Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

13:31

Kell 21.40 "Esimeses stuudios" Priit Reiska

13:29

Michal: paneme seadusse kirja, et vähendame aastas defitsiiti pool protsenti

13:27

Mihhail Kõlvart: riigil on raha otsas, laenamine hoiab hinge sees

13:20

Inter sai meistritiitli kõrvale ka karikavõidu

otse uudistemajast

taustajutud

järjejutt

Loetumad uudised

13.05

Abiturient süüdistab tuntud kultuuritegelast seksuaalses ärakasutamises

13.05

Vallavalitsus vallandas Elva gümnaasiumi direktori "musta nimekirja" tõttu

13.05

Kreeka loeb Ukraina sõjameredrooni avastamist tõsiseks juhtumiks

13.05

Simson EL-i ja Venemaa läbirääkija otsingutest: Kallas ei ole see tase

12:55

Kiievit tabas neljapäeva öösel massiivne Vene raketirünnak Uuendatud

13.05

Katrin Pärn: Eino Baskinist rääkiv lavastus on minu jaoks väga isiklik

08:13

Eesti Pank laseb ringlusse kaheeurose Sipsiku-mündi

13.05

BC Kalev/Cramo muudab nime

13.05

Demograaf: noorte kooselud on hapramad ja laste saamine pole enam norm

13.05

Tartu Ülikool paneb ajakirjandusõppe kõrvalerialana pausile

ilmateade

loe: sport

13:51

Kläbo jõudis Norra suusaliiduga kokkuleppele

13:20

Inter sai meistritiitli kõrvale ka karikavõidu

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

12:44

Kaks rasket mängu pidanud Hollas ja Remmelg pääsesid Xiamenis alagrupist edasi

loe: kultuur

14:04

Festivalil Ümberlülitus esietendub sõiduautos Robin Täpi lavastus "Drive-In"

13:54

Elektriteater tähistab Marilyn Monroe 100. sünniaastapäeva retrospektiiviga

13:44

Tänavune PÖFF pühendab eriprogrammi Baski filmidele

13:19

Esimesel jalgpalli MM-i finaali vaheajašõul esinevad Shakira, Madonna ja BTS

loe: eeter

13:06

Keskkonnapsühholoog: noored vajavad linnas kohti, kus olla midagi ostmata

13:00

Bombillaz: püüame Eestisse kogu aeg päikest juurde tuua

12:00

Otse kell 22: Eurovisiooni teises poolfinaalis selguvad kümme viimast finalisti

11:21

Kristel Leif: suurim probleem on vähihaigete isoleeritus

Raadiouudised

13:15

Hispaania ootab sotsiaalmeedia ohjeldamisel EL ühtset lähenemist

13:10

Koolidesse ja spordisaalidesse unustatud riided lähevad peamiselt heategevuseks

12:25

Raadiouudised (14.05.2026 12:00:00)

10:10

Sillamäel renoveeritakse esimest korda korrusmaja

09:20

Raadiouudised (14.05.2026 09:00:00)

13.05

Bussifirmad sulgevad liine, sest kütus on kallis, reisijaid vähe ja seadused jäigad

13.05

Päevakaja (13.05.2026 18:00:00)

13.05

Väikesaared soovivad, et riik soetaks ise liinidele korraliku asenduslaeva

13.05

Justiitsministeerium soovib lõpetada avalikud määruskaebuste arutamised

13.05

Prognoositav intressimäärade tõus võib probleemseid laene juurde tuua

Viimased teleuudised

hea teada

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo