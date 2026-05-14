Ühendriikide president ja Hiina liider pidasid Pekingis kõnelusi

Kaks liidrit kätlesid pärast seda, kui Trump saabus autokolonniga treppide juurde, kus teda juba ootas USA delegatsioon, kuhu kuulusid välisminister Marco Rubio, sõjaminister Pete Hegseth ja ettevõtete tippjuhid, sh Elon Musk.

Hiina sõjaväeorkester mängis USA hümni ja seejärel kahuripaukude saatel Hiina riigihümni.

Eredavärvilistes riietes hüppavad ning USA ja Hiina lippe lehvitavad koolilapsed skandeerisid "tere tulemast, tere tulemast", kui Trump ja Xi neist väljakul mööda kõndisid.

USA president Donald Trump ütles Hiina liidrile Xi Jinpingile, et kahte suurriiki ootab ees fantastiline tulevik.

"On au olla koos teiega. On au olla teie sõber ning Hiina ja USA vahelised suhted muutuvad paremaks kui kunagi varem," ütles Trump kohtumisel.

"Meie riike ootab ees fantastiline ühine tulevik," lisas USA riigipea.

Valge Maja teatel olid president Donald Trump ja tema Hiina ametivend Xi Jinping neljapäeval Pekingis kohtudes üksmeelel, et Hormuzi väin peab jääma avatuks.

"Kumbki pool nõustus, et Hormuzi väin peab jääma avatuks, et tagada energiavarude vaba liikumine," teatas Valge Maja.

Hiina president Xi Jinping kiitis neljapäeval "uut määratlust" suhetes Ameerika Ühendriikidega, mis näeb ette koostööd ühes väljamõõdetud konkurentsiga, pärast kohtumist president Donald Trumpiga.

Hiina välisministeeriumi avalduse kohaselt ütles Xi, et mõlemad juhid leppisid kokku, et konstruktiivse ja strateegiliselt stabiilse suhte kujundamine juhib kahe riigi suhteid järgmise kolme aasta jooksul ja edaspidi.

Xi kirjeldas selliseid suhteid peamiselt koostööl põhinevatena, kuid mõõdetud konkurentsiga, mille eesmärk on "normaalne stabiilsus, kus erimeelsused on kontrollitavad, ning püsiv stabiilsus, kus rahu on oodatav", lisas ministeerium.

Kuid pinged – näiteks Iraani konflikt ja hiljutised USA sanktsioonid Hiina ettevõtete vastu – muudavad "USA ja Hiina suhete dünaamika keerulisemaks" ning võivad panna uue raamistiku kestvuse proovile, ütles Shanghai Fudani ülikooli rahvusvaheliste suhete ekspert Zhao Minghao.

Kuigi Xi rõhutas koostööd, rõhutas ta ka "äärmist ettevaatlikkust" USA poolt Taiwani küsimuse käsitlemisel. Taiwan on demokraatlikult juhitud saar, mida Hiina enda omaks peab, kuid Taipei lükkab selle väite tagasi.

"Kui seda valesti käsitleda, võivad kaks riiki põrkuda või isegi konflikti sattuda, mis viiks kogu Hiina ja USA suhte äärmiselt ohtlikku olukorda," ütles Hiina liider Xi.

Õhtul toimub kahe liidri auks palees ka riiklik bankett ning Trump külastab ajaloolist Taevatempli kompleksi ehk maailmapärandi nimistusse kuuluvat paika, kus Hiina keisrid palvetasid kunagi hea saagi eest.

Visiit Pekingisse on USA presidendi esimene peaaegu kümne aasta jooksul pärast Trumpi 2017. aasta külastust.