Pingete kasv Lähis-Idas kergitas nafta hinda

Nafta hind tõusis kolmapäeval enam kui neli protsenti, saavutades kahe kuu kõrgeima taseme. Hinna panid kerkima teated, et USA on suurenenud julgeolekuprobleemide tõttu Lähis-Idas alustanud oma Iraagi saatkonna evakueerimist.

Brenti toornafta futuuride hind tõusis kolmapäeval 2,90 dollarit ehk 4,34 protsenti 69,77 dollarini barreli kohta. USA West Texas Intermediate toornafta hind tõusis 3,17 dollarit ehk 4,88 protsenti 68,15 dollarini. Nii Brent kui ka WTI saavutasid kõrgeima hinna alates aprilli algusest.

Neljapäeva hommikuse seisuga olid hinnad mõnevõrra langenud.

Kauplejad hakkasid ostma toornafta futuure pärast teateid, et USA valmistub evakueerima oma saatkonda Iraagis, mis on naftakartell OPEC-i suuruselt teine ​​toornafta tootja Saudi Araabia järel. USA ametnik ütles, et ka Bahreinist võivad ameeriklased lahkuda.

"Turg ei oodanud nii suurt geopoliitilist riski," ütles Price Futures Groupi analüütik Phil Flynn.

Varem teatas Iraani kaitseminister Aziz Nasirzadeh, et Teheran ründab vajadusel piirkonnas asuvaid USA baase, kui tuumaläbirääkimised ebaõnnestuvad ja peaks tekkima konflikt Washingtoniga.

Kolmapäeval avaldatud intervjuus ütles USA president Donald Trump, et ta ei ole enam kindel, et Iraan nõustub Washingtoniga sõlmima tuumalepet, mis sisaldab uraani rikastamise lõpetamist.

Jätkuv pinge Iraaniga tähendab, et sanktsioonid piiravad tõenäoliselt ka edaspidi Iraani naftavarusid.

Pakkumised suurenevad endiselt, kuna naftakartell OPEC+ plaanib juulis suurendada naftatootmist 411 000 barreli võrra päevas.

"Suurem naftanõudlus OPEC+ riikides – eelkõige Saudi Araabias – võib lähikuudel kompenseerida grupi täiendavat pakkumist ja toetada naftahindu," ütles Capital Economicsi analüütik Hamad Hussain märkuses.

Hindu hoidsid kõrgel ka teated USA ja Hiina vahelisest võimalikust kaubanduslepingust, mis võib suurendada energianõudlust maailma kahes suurimas majanduses.

Trump ütles, et Peking varustab Hiinat magnetite ja haruldaste muldmetallidega ning USA lubab Hiina tudengitel oma kolledžites ja ülikoolides õppida. Trump lisas, et leping vajab veel tema ja president Xi Jinpingi lõplikku heakskiitu.

PVM analüütiku Tamas Varga sõnul on nafta kaubandusega seotud langusrisk ajutiselt kõrvaldatud, kuigi turu reaktsioon on olnud leige, kuna pole selge, kuidas see majanduskasvu ja globaalset naftanõudlust mõjutab.

USA toornafta varud vähenesid eelmisel nädalal 3,6 miljoni barreli võrra 432,4 miljoni barrelini, teatas Energiainfosüsteem. Reutersi küsitletud analüütikud olid oodanud kahe miljoni barreli suurust langust.

"See on optimistlik aruanne," ütles Mizuho energiafutuuride direktor Bob Yawger, lisades, et nõudlus mootoribensiini järele hakkas tugevnema.

Mootorbensiini nõudluse näitaja tõusis eelmisel nädalal umbes 907 000 barreli võrra päevas, ulatudes 9,17 miljoni barrelini päevas.

USA tarbijahinnad tõusid mais vaid marginaalselt, süvendades finantsturgude veendumust, et föderaalreserv hakkab septembriks intressimäärasid langetama. Madalamad intressimäärad võivad turgutada majanduskasvu ja nafta nõudlust.