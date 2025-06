Kliimaministeeriumi teadusnõunik Aveliina Helm lahkus ametist

"Täna oli minu viimane tööpäev kliimaministeeriumis ministri teadusnõunikuna - naasen täiskohaga Tartu Ülikooli professoritööle. Kahe aasta jooksul on mul olnud rõõm töötada kolme ministriga ning aidata tuua otsustusprotsessidesse teaduslikku tausta," sõnas Helm.

"Olen väga tänulik, et Kristen Michal, Yoko Alender ja Andres Sutt on hinnanud minu nõu ning väärtustanud teadusnõuniku rolli läbimõeldud otsuste kujundamisel. Aitäh usalduse ja suurepärase koostöö eest!" lisas ta.

Helm märkis ka, et teadustöö vajab pidevat kohalolu ja pühendumist ja viimane aasta on näidanud, et selleks, et hoida oma teadustegevus ja -pädevus elujõulisena ning toetada uurimisrühma, tudengeid ja juhendatavaid, peab ta oma aja ja energia taas täiskohaga ülikoolitööle suunama.

Helmi postitust kommenteeris ka minister Andres Sutt (Reformierakond), kes ütles, et Helm oli talle väga hea õpetaja.

"Alati selged ja põhjendatud seisukohad koos oskusega kuulata, on suurepärased omadused, mida ei ole meist igaühel. Sinul on. Julgus öelda välja oma arvamus ka siis, kui see ei lange kokku enamuse vaatega, on väärtus kogu meeskonnale," sõnas Sutt.

Helm asus kliimaministeeriumisse tööle 2023. aastal, kui kliimaminister oli Kristen Michal (Reformierakond).

Avalikkuses on tekitanud vastukaja Helmi toetatud idee pärandniitude taastamisest ja hooldamisest.