Jensen Huang on valmis naasma tehnoloogiahiid Nvidia tegevjuhiks, kui ettevõtte juhatus peaks talle selle ettepaneku tegema, teatas esimeses avalikus sõnavõtus pärast ametist lahkumist.

"Pärast minu lahkumist on Nvidia töötajad, investorid, äripartnerid ja kliendid pöördunud mu poole arvukate üleskutsetega, et ma naaseksin tegevjuhi kohale," ütles Huang lühikeses avalduses, mida vahendas The Wall Street Journal.

"Kui juhatus otsustab, et minu naasmine on aktsionäride, töötajate, ettevõtte ja Ameerika huvides, oleks mul au nendele üleskutsetele vastata ja tegevjuhi ametisse naasta," sõnas ta.

Huang lahkus ametist pärast uudiseid oma abieluvälistest suhetest, sealhulgas väidetavast suhtest Hiina spiooniks peetava naise ja ühe ettevõtte töötajaga.

Paljastused ajendasid juhatust teatama teisipäeva varahommikul, et Nvidia juurde on loodud uus komitee, mis hakkab jälgima ettevõtte riikliku julgeoleku poliitikat ja ekspordikontrolli nõuete täitmist.

Huangi esimene avalik sõnavõtt võttis kokku tormilise nädala, mil tema tuleviku üle arutlesid tuhanded Nvidia töötajad, nimekad investorid, tehnoloogiamaailma miljardärid, sealhulgas Elon Musk, ning isegi USA president Donald Trump.

Trump ütles esmaspäeval ajakirjanikele, et toetaks Huangi ennistamist Nvidia tegevjuhiks.

"Mul poleks selle vastu kindlasti midagi," ütles Trump ning lisas, et tema hinnangul on Huang saanud suure õppetunni.

Samuti saatis üks Nvidia kõrge juhtkonna liige esmaspäeval juhatuse esimehele Harvey Jonesile kirja, milles kutsuti üles Huangi tegevjuhi kohale tagasi tooma.

The Wall Street Journal on varem kirjutanud, et Nvidia juhatus ei kaalu Huangi tegevjuhiks ennistamist, hoolimata mõningate investorite ja töötajate üha valjuhäälsematest üleskutsetest.

Arendustehnoloogia direktor Nader Khalil kirjutas kirjas, et kogu kõrgjõudlusega andmetöötluse ökosüsteem ja tehisintellekti turg sõltuvad Huangi "tulevikku vaatavast juhtimisest".

"Usun, et ühel päeval suudab Nvidia leida talle järglase, kuid me ei saa seda üleminekut juhuslikult korraldada," kirjutas Khalil. "Ilma Jensenita ei tule Nvidia toime järgmise paari otsustava aastaga."

Teisipäeva hommikul avaldatud avalduses palus Huang taas oma perekonnalt ja töötajatelt vabandust truudusetuse pärast ning tunnistas, et on oma eraelus teinud "tõsiseid vigu".

"Ma ei vastanud standarditele, mida oodatakse kõigilt Nvidia töötajatelt. Tekitasin juhatusele probleeme, mida ma sügavalt kahetsen. Võtan oma vigade eest täieliku vastutuse," kirjutas Huang.

Huang ütles, et on uhke ameeriklane, ning kiitis USA-d selle eest, et riik on võimaldanud tal karjääri teha. "Mitte kusagil mujal kui Ameerikas poleks sellise ettevõtte nagu Nvidia loomine võimalik," kirjutas ta.

8. novembril palus Huang oma töötajatelt vabandust abieluväliste suhete pärast. Nvidia juhatus alustas samal ajal uurimist, kas Huang jagas suhte ajal Alice Huangiga ettevõtte saladusi.

"Ma tean, et vabandus ei saa tehtut olematuks muuta," kirjutas ta toona. "Loodan, et meie perekond suudab paraneda ning et saan aja jooksul teie usalduse tagasi võita."

Skandaal tegi järsu lõpu tema 33 aastat kestnud ametiajale Nvidia esimese ja ainsa tegevjuhina.