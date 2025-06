Viljandis avati 104 miljonit maksma läinud maakonnahaigla Tervikum

Viljandi kesklinnas valminud maakonnahaiglat ja tervisekeskust Tervikumi hakati ehitama neli aastat tagasi. Terviseasutuses hakatakse pakkuma nii haigla- kui ka taastusravi ja ühe katuse all hakkavad tööle nii eri- kui ka perearstid.

"Me vaatame koos teenustena haiglateenuseid, perearstiteenuseid ja sotsiaalteenuseid ning tegelikult ju inimese jaoks oma murede lahendamiseks ei ole vaja üht, teist või kolmandat süsteemi, vaid väga sageli on vaja kõikide nende inimeste koostööd. See maja toetab seda. Sellisel moel projekteeritud ja planeeritud maja on kindlasti esmakordne. Väga paljud teenused on ühiskasutuses perearstide ja haigla vaates, näiteks diagnostika," lausus SA Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere.

Uus maja läks maksma 104 miljonit eurot. Ehitus pole möödunud takistusteta, sest esialgu ehitama asunud firma loobus ehitusest ja tuli leida uus. Seetõttu tõusis ka ehituse hind.

"On olnud umbes neli-viis korda, kus oleks võinud kõik seisma jääda ja takistusi olnud igasuguseid. Alates rahastamisest, ehitushindadest kuni Covidi ja ka kindlasti Ukraina sündmusteni. Kui me räägime algsest eelarvest, siis kindlasti me oleme sellest väga suuresti üle just ehitushindade kallinemise tõttu, aga viimase planeeritud eelarvega tuleme ilusti toime," kinnitas Tampere.

Nii Tampere kui Viljandi linnapea Johan-Kristjan Konovalovi (RE) sõnul on uut maja oodatud aastaid.

"Tegu on ikkagi Viljandi linna ja tegelikult terve Viljandi maakonna jaoks ajaloolise päevaga ja saab ära tulla sealt suurest kompleksist Jämejala külas, mis on juba natukene suureks jäänud meie piirkonnale. Eks seda ole ka oodatud aastaid, nii et kindlasti on see uus hoone meie jaoks mõistliku, paraja suurusega ja tõesti väga-väga hea kvaliteediga," sõnas Konovalov.

Uues haiglas ja tervisekeskuses hakkab tööle ligi 500 inimest. Maja sisustamine on lõpusirgel ja patsientidele avatakse see augustis.