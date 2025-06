Vene minister tunnistas majanduse täbarat olukorda

Venemaa majandusminister Maksim Rešetnikov esines Peterburi majandusfoorumil ning rääkis, et riik seisab majanduslanguse äärel. Minister ütles, et majanduse edasise käekäigu panevad paika rahapoliitilised otsused.

Venemaa keskpank jätkab karmi rahapoliitikat ja Rešetnikov kutsus keskpanka üles majandust toetama. Keskpank muretseb aga endiselt kiire inflatsiooni pärast ning baasintressimäär on 20 protsenti.

Venemaa inflatsiooni kiirenemiseni on viinud tohutud kulutused Ukraina sõjale, mis on toonud kaasa ka tööjõupuuduse. Vene ettevõtjad aga leiavad, et karm rahapoliitika takistab investeeringute tegemist.

Rešetnikov on pidanud juba varem tunnistama riigi majanduse jahtumist. Seekord ütles ta, et riik on majanduslanguse äärel.

"Andmete kohaselt on jahtumine toimunud, kuid kõik meie numbrid pärinevad tahavaatepeeglist. Ettevõtjate tunnete põhjal otsustades tundub nüüd, et oleme minu arvates majanduslanguse äärel," rääkis Rešetnikov.

Rešetnikov proovis hiljem selgitada, et majanduslangust on võimalik vältida. Ta ütles, et edasine sõltub keskpanga poolt elluviidavast rahapoliitikast.

"Ma ei ennustanud majanduslangust, ma ütlesin, et oleme selle äärel," seletas Rešetnikov.