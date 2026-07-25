Vene keskpank prognoosib majanduse seiskumist ja inflatsiooni kiirenemist

Venemaa keskpank tõdes reedel avaldatud majandusprognoosis, et riigi majanduskasv sel aastal tõenäoliselt seiskub ning samas kiireneb kütusekriisi tõttu inflatsioon.

Pärast baasintressimäära puudutavat otsust avaldatud uues makromajandusprognoosis eeldab keskpank, et inflatsioon ulatub sel aastal 6–7 protsendini. Veel aprillis oodati inflatsiooni aeglustumist 4,5–5,5 protsendini. Keskpanga uue hinnangu kohaselt oleks isegi inflatsiooni parim võimalik stsenaarium (6 protsenti) halvem kui esialgses prognoosis eeldatud kõige negatiivsem stsenaarium (5,5 protsenti).

Samal ajal võib majanduskasv keskpanga hinnangul seiskuda: nüüd prognoositakse sisemajanduse koguprodukti (SKP) kasvuks null kuni üks protsent, võrreldes aprilliprognoosi 0,5–1,5 protsendiga.

Kütuse kallinemine hakkab levima laias spektris kaupade ja teenuste hindadesse, ütles keskpanga juht Elvira Nabiullina pressikonverentsil. Tema sõnul on ajutiselt mõnes sektoris tootmisvõimsusi kasutusest välja langenud, mis on diplomaatiline viide sellele, et viimase kahe kuu jooksul on tegevuse peatanud kümme naftatöötlemistehast ning naftatöötlemise maht Venemaal on langenud 20 aasta madalaimale tasemele, kommenteeris väljaanne The Moscow Times.

"Valitsus võtab meetmeid kütuseturu olukorra stabiliseerimiseks. Baasstsenaariumi puhul lähtume sellest, et tootmisvõimsused taastuvad järk-järgult aasta lõpuks," ütles Nabiullina.

Kütuste inflatsioon ulatus Venemaal juuli keskpaigaks 25 protsendini, mis on kõrgeim tase alates 2010. aastast ning see veab üles ka tarbijahindade üldindeksit. Mais hindas Vene statistikaamet Rosstat selle tõusuks 5,3 protsenti, juuli keskpaigaks aga juba kuus protsenti. Keskpanga prognoosi kohaselt võib inflatsioon aasta lõpuks veelgi kiireneda.

Pärast rünnakuid naftatöötlemistehastele on Ukraina asunud korraldama droonirünnakuid ka Venemaa suurima veebikaubandusplatvormi Wildberriesi logistikakeskustele. Selle ettevõtte aastane müügimaht moodustab ligikaudu kolm protsenti Venemaa SKP-st. Ka see võib inflatsiooni kiirendada, hoiatas Bloomberg Economicsi Venemaa ja SRÜ piirkonna majanduse olukorrale keskendunud teadlane Jekaterina Vlassova. Ettevõtted peavad suurendama kulutusi julgeolekule ja logistikale ning varusid ümber jaotama, mis kajastub lõpuks tarbijahindades, märkis Vlassova.

Majandusteadlane Igor Lipsits ei välista, et juba ainuüksi kütusepuudus võib tõsta inflatsiooni aasta lõpuks 8–9 protsendini. Eraldi probleem on tema sõnul diislikütuse nappus põllumajandustootjate jaoks, kes võivad olla sunnitud vähendama külvipindu ja kariloomade arvu.

"See tähendab, et põllumajanduse tootmisbaas hakkab kahanema. Selle tulemusena väheneb järgmisel aastal Venemaa turul toiduainete pakkumine ning samade toiduainete hinnad tõusevad," hoiatas Lipsits.