Texases plahvatas SpaceX-i rakett

Ettevõtte sõnul tekkis raketil "tõsine anomaalia" kohaliku aja järgi umbes kell 23, kui see valmistus stardipaigas Texase lõunaosas oma kümnendaks lennukatseks.

"Kogu katse vältel oli stardiala ümbruses ohutsoon," sõnas SpaceX oma sotsiaalmeediaplatvormil ja kinnitas, et töötajatega on kõik korras.

Miljardärist tehnoloogiaettevõtja Elon Muski firma SpaceX lisas, et ümberkaudsetele kogukondadele ohtu ei ole. Küll aga paluti inimestel hoiduda plahvatuskohale lähenemisest.

On Wednesday, June 18 at approximately 11 p.m. CT, the Starship preparing for the tenth flight test experienced a major anomaly while on a test stand at Starbase. A safety clear area around the site was maintained throughout the operation and all personnel are safe and accounted…