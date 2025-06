Tallinna ülemine tuletorn avab uksed külastajatele

Juulis avatakse külastajatele Tallinna ülemine tuletorn. Plaanis on renoveerida ning avada ka Tallinna sihi teine ehk alumine tuletorn. Möödunud aastal väisas Eestis tuletorne kokku pea 95 000 inimest, mis peegeldab tuletorniturismi kasvavat populaarsust.

Lasnamäel avatakse peagi külastajatele seni suletuna seisnud Tallinna sihi ülemine tuletorn.

"Tallinna sihi ülemine tuletorn on merepinnast 80 meetri kõrgusel ja alusest 40 meetri kõrgusel. Siia toob keerdtrepp mööda torni sisemust ja neid trepiastmeid on kokku 182, nii et korralik füüsiline treening," rääkis Eesti Tuletorni Seltsi esimees Ego Riener.

Kuigi praegu vilgub torni tipus võimas LED valgustus, juhatas veel üsna hiljaaegum lähiminevikus meremeestele teed hõõgniitlampidega latern.

"See latern on siin järjest töötanud 150 aastat. See töötas aastatel 1858 kuni 2008 - enne kui ta vahetati LED tule vastu välja, mis on oluliselt võimsamad, töökindlamad ja näitavad ka tugevamat valgust," sõnas Riener.

Rieneri sõnul on pikalt arutatud, kas tuletornid on tänaseks oma olulisuse kaotanud.

"Tegelikult on visuaalne side maamärgiga ikkagi meremehele oluline ja lisaks elektronkaardile see on oluline abimees, mis ei kao kuhugi," ütles Riener.

Tallinna sihi ülemisest tuletornist avaneb suurepärane vaade nii vanalinnale kui merele. Mere poolelt ekslejatel on kõige olulisem meeles pidada, et alumise ja ülemise majaka tuled oleksid samal joonel.

"Kui sa tuled oma väikse paadiga Naissaare ja Aegna poolt, siis sa pead vaatama, et need tuled oleksid kohakuti ja niikaua sõidadki kuni jõuad ohutult kohale.

Kaks tuletorni koos moodustavad strateegiliselt olulise liitsihi Tallinna lahte, et suuremad ja väiksemad laevad saaksid Naissaare ja Aegna madalalt ohutult Tallinna lahte sõita," sõnas Riener.

Eestis on tuletorne kokku 55, millest külastajatele on seni olnud avatud 12 tuletorni, Tallinna sihi ülemine tuletorn on nimekirjas 13.

"Tegemist on ka kultuuripärandi küsimusega. Seda näitab ka külastajate statistika, mis eelmisel aastal koguarvuna ületas eelmisel aastal 95 000 piiri. Kõige rohkem huvitab inimesi täna Sõrve tuletorn, mis asub Saaremaa tipus. Eelmisel aastal oli külastajaid seal ligi 25 000," rääkis transpordiameti haldusosakonna juhataja Kermo Vinnikov.

Riener ütles, et inimestele meeldivad tuletornid, sest need pakuvad vaateid kõrgustest.

"Teiseks võibolla see, et ajaloolised tuletornid on arhitektuuriliselt nii ägedad," sõnas Riener.

Kumu lähedal asuvat Tallinna sihi alumist tuletorni ootab ees suur renoveerimine. Sinna on plaanis rajada muuseum, restoran ning hotell, mis peaksid valmima aastaks 2027.