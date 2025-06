Juulist ei tohi enam sõidukid kauba laadimiseks kõnniteel peatuda ega parkida

Kui seni lubas liiklusseadus sõidukil kõnniteel veose laadimiseks peatuda juhul, kui jalakäijaile jäetakse 1,5 meetrine käiguriba, siis juulist kehtiva muudatusega on seegi keelatud. Kliimaminiseeriumi hinnagul oli tegemist erandi kaotamisega.

"Kohati võibolla ongi praegu ka seda erandit kuritarvitatud, et see erand lubas siiski kõnniteel peatuda selle mahalaadimise hetkeks, või pealelaadimise hetkeks. Aga mitte nii pikalt, et veos viiakse veel kuskile edasi ka, siis on tegu juba parkimisega," lausus kliimaministeeriumi teede- ja raudteede osakonna nõunik Hindrek Allvee.

Transpordiettevõtted kaasati seaduse muutmisessse vaid näiliselt, ütles Via 3L juht Urmas Uudemets. Eriti Tallinna kesklinnas, aga mujalgi üle Eesti muudab see kauba kohaleviimise keerulisemaks.

"Mis me nüüd siis teeme? Pargid tõesti auto 100-200 meetri kaugusele ja hakkad siis kärutama, aluse kaupa kaupa kuskile poodi, või kujutame ette, et paneme Narva maanteel Foorumi ees bussirea kinni. Transpordimehi suurema mahulise kaupade vedamisel loomulikult on juurde vaja. Aga teine asi, et üks auto suudab palju vähem teenindada, kui ta peab kaugemalt vedama ja omaette küsimus on see, mis meie jõusstruktuurid nüüd siis tegema hakkavad," sõnas Uudemets.

Kõnniteel peatuv kaubaauto. Autor/allikas: ERR

Allvee sõnul peaksid omavalitsused looma näiteks sõiduteele laadimise peatumisalad või tähistada liiklusmärkide ja teekattemärgistusega selleks ohutud kohad. Omavalitsusele anti muudatuse elluviimiseks üks aasta aega. Tallinna linnavalitsus palub veel aega juurde.

"Tallinna aastaga 1700 tänavat ümber ei ehita. Me oleme teinud parklimiskohti, peatumiskohti nendele ettevõetele, aga loomulikult me ei suuda katta kogu Tallinnat selliste lahendustega, et kindlsi oli see muudatus ennatlik," ütles Tallinna abilinnapea Kristjan Järvan.