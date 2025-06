Saksamaa lõpetab Vahemerel migrante päästvate ühenduste rahastamise

Saksamaa välisminister Johann Wadephul ütles, et rahastuse lõpetamine oli õige otsus

"Saksamaa jääb alati inimkonnale pühendunuks ja seisab selle eest kõikjal, kus inimesed kannatavad. See on täiesti selge. Kuid ma ei usu, et Saksamaa välisministeerium ülesanne on praegu sellist mereoperatsiooni rahastada," ütles Wadephul.

Wadephul rõhutas, et rohkem tuleks keskenduda rände juurpõhjustele

"Saksamaa peab tegutsema seal, kus selleks vajadus on suurim. Üks selline näide on Lõuna-Sudaan, kus Saksamaa annab arenguabi ja kus tegutseb arvukalt humanitaarorganisatsioone," ütles Wadephul.

Saksamaa vabaühendused kritiseerisid teravalt välisministeeriumi viimast otsust. Saksa vabaühendus Sea Eye ütles avalduses, et valitsuse rahastus peab säilima. Organisatsioon asus välisministeeriumi muudatuste vastu koguma allkirju. Sea Eye teatas, et kavatseb koguda kaks tuhat allkirja.

"Kuni 2026. aastani on föderaaleelarves eraldatud kaks miljonit eurot aastas merepääste jaoks. Raha, mis päästab elusid. Raha, mida nüüd kärbitakse. Raha, mis peab jääma alles. Selle rahastuse kaotamine avaldab konkreetset mõju päästeoperatsioonidele ja merehädas olevate inimeste ellujäämisvõimalustele," teatas Sea Eye.

Opositsioonis oleva roheliste poliitik Filiz Polat kritiseeris samuti valitsuse otsust.

"10 aastat on päästeorganisatsioonid sekkunud olukordadesse, kus EL ebaõnnestub. Organisatsioonid on päästnud elusid. Toetuse asemel toimub takistamine, laevade arestimine ja päästetöötajate kriminaliseerimine," teatas Polat.

Parempoolsed ja populistlikud poliitikud leiavad aga, et migrante päästvad paadid edendavad ebaseaduslikku rännet Euroopasse.