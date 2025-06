Vanemuine tõi Raadil lavale Shakespeare`i "Richard III"

Inglismaa kuningas Richard III on valitseja, kes troonile pääsemiseks ja võimu haaramiseks ei kohku millegi ees tagasi. Lisaks loole, mis räägib võimuahnest kuningast, on lavastaja sõnul lavastuses ka palju allhoovuseid.

"Meie räägime sellest, kuidas ärevatel aegadel võib ambitsioon moonduda, natuke või päris palju väärastuda ja hakata levima inimeselt inimesele ja hakata nakatama ka endaga ümbritsevaid ja kuidas see võib viia mitte sellisesse kohta, kuhu maailm peaks minema, vaid ühte palju tumedamasse kohta," rääkis Jonas.

Peaosa mängiva Ken Rüütli sõnul on tema jaoks "Richard III" lugu armastuse puudumisest. Richard III on ka esimene roll, mille puhul peab ta lavastuses üksi kandvat osa mängima.

"Ma mõtlesin selle peale, et kuidas ma kirjeldaksin seda, mis tunne see on, et kuidas on Richardit mängida. Ma käisin kunagi söömas uhkes restoranis ja seal oli üks magustoit, jäätis koos oliiviõliga. Tundub nagu veider, kuidas sa selliseid asju proovid koos ja mulle üldse ei maitsenud see, aga see toiduelamus oli sellegi poolest elamus ja mulle tundub, et selle tükiga on sama asi. Inimesed kes tulevad vaatama, neil võiks tekkida sarnane elamus, et mulle üldse ei meeldi, mida see mees teeb, aga ma millegipärast elan talle kaasa," lausus Rüütel.

Jonase sõnul mängitakse lavastust Raadi lennuangaaris selle militaarse hõngu tõttu. Et suures ruumis paremini emotsioone publikuni tuua, kasutatakse lavastuses live-kaameraid.

"Sellises suures ruumis on võimalik läbi kaamera näitlejatel võimendada, et inimesed näeksid lähedalt tema miimikat, emotsioone, et see oleks läbi selle tõstetud," ütles Jonas.

Lavastust etendatakse Raadi lennuangaaris 13. juulini.