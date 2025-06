Briti politsei alustas Iisraeli-vastaseid loosungeid hüüdnud bändide suhtes kriminaalmenetluse

Briti politsei algatas esmaspäeval kriminaaluurimise punkduo Bob Vylani ja Iiri räppgrupi Kneecap esinemiste kohta Glastonbury muusikafestivalil pärast seda, kui nad juhtisid Iisraeli sõjaväge ja peaminister Keir Starmerit halvustavate skandeeringute esitamist.

Bob Vylani esinemist edastas otseülekande teel ka rahvusringhääling BBC.

Üks Bob Vylani liikmetest skandeeris laval: "Surm, surm Iisraeli kaitseväele!"

Kutsudes üles Palestiina vabastamisele, kasutas ta ka väljendit "Jõest mereni".

The BBC really thought they had it all covered by not live streaming Kneecaps set



Then comes along Bob Vylan #Glastonbury2025



— The Rock Revival (@TheRockRevival_) June 28, 2025

Avoni ja Somerseti politsei teatas esmaspäeval, et Bob Vylani ja Kneecapi toimunud esinemiste video- ja helisalvestised on üle vaadatud.

"Pärast hindamisprotsessi lõppu otsustasime, et on vaja täiendavaid menetlusi ja algatatakse kriminaaluurimine," teatas politsei.

Publik Kneecapi kontserdil 2025. aasta Glastonbury festival Autor/allikas: PA Wire/PA Images/Scanpix

Politsei teatel põhineb uurimine tõenditel ja võtab hoolikalt arvesse kõiki asjakohaseid õigusakte, sealhulgas vihakuritegudega seotud seadusi.

"Oleme nende sündmustega seoses saanud palju teateid inimestelt üle kogu maailma ja mõistame avalikkuse tunnete tugevust," lisati teates. "Ühiskonnas pole vihkamisele absoluutselt kohta."

USA tühistas Bob Vylani liikmete viisad

USA asevälisminister Christopher Landau teatas, et Bob Vylani liikmete viisad on tühistatud.

"(Välisministeerium) on tühistanud Bob Vylani bändi liikmete USA viisad seoses nende vihakõnega Glastonburyl," postitas Landau sotsiaalmeedias.

"Vägivalda ja vihkamist ülistavad välismaalased ei ole meie riigis teretulnud külalised," lisas ta

Ka bändi talendiagentuur loobus nendega koostööst Iisraeli-vastaste loosungite tõttu.

Briti peaminister Keir Starmer mõistis bändi hüüded hukka kui "kohutava vihakõne". Festivali korraldaja Emily Eavis ütles, et artistid "ületasid piiri".

BBC: esinemine oleks tulnud otse-eetrist eemaldada

BBC teatas, et kahetseb, et ei peatanud "vastuvõetamatu" Glastonbury kontserdi otseülekannet.

Esmaspäeval avaldas BBC pressiesindaja uue avalduse, milles öeldi, et laval kõlanud hüüded olid antisemiitlikud ja esinemine oleks tulnud otse-eetrist eemaldada.

"BBC austab sõnavabadust, kuid seisab kindlalt vägivalla õhutamise vastu," seisis avalduses. "Bob Vylani väljendatud antisemiitlikud tunded olid täiesti vastuvõetamatud ja neil pole meie eetris kohta. Me tervitame Glastonbury esituse hukkamõistu."

Algselt kriitikale vastates märkis BBC, et ekraanil oli hoiatus võimalikust "tugevast ja diskrimineerivast keelekasutusest".

Pressiesindaja lisas, et otsus veebis voogedastuse ajal ekraanil hoiatust kuvada oli kooskõlas toimetusjuhistega ning et esinemist pole järelvaatamiseks kättesaadavaks tehtud.

"Meeskond tegeles otseülekande olukorraga, aga tagantjärele tarkusena oleksime pidanud esitluse ajal voogu juhtima. Meil ​​on kahju, et seda ei juhtunud," teatas BBC. "Selle nädalavahetuse valguses vaatame üle oma otseülekannete juhised, et saaksime olla kindlad, et meeskondadel on selge, millal on vastuvõetav väljundit eetris hoida."

Meediajärelevalveasutus Ofcom tegi samuti avalduse, milles väljendas muret.

Ofcomi pressiesindaja ütles, et regulaator on antud otseülekande pärast väga mures. "Oleme nädalavahetusel BBC-ga rääkinud ja hangime kiiremas korras lisateavet, sealhulgas selle kohta, millised protseduurid olid kehtestatud, et tagada vastavus nende enda toimetusjuhistele," lisas ta.

Esmaspäeva hommikul ei vastanud peaministri pressiesindaja otse küsimusele, kas tal on endiselt usaldus BBC peadirektori Tim Davie vastu.

Bob Vylani vokalist: ma ütlesin seda, mida ma ütlesin

Pühapäeval sotsiaalmeedias jagatud avalduses kirjutas grupi vokalist, artistinimega Bobby Vylan, et jääb enda öeldud sõnadele kindlaks.

"Ainus viis, kuidas muuta see maailm paremaks kohaks, on õpetada oma lapsi välja astuma muutuste eest, mida nad tahavad ja vajavad," kirjutas artist.

"Kui me vananeme ja meie tuli hakkab täiskasvanuelu ja kõigi sellega kaasnevate kohustuste all hääbuma, on äärmiselt oluline, et me julgustaksime ja inspireeriksime tulevasi põlvkondi haarama tõrvikut, mis meile edasi anti," sõnas ta.