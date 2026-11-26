Suurbritannia valitsuse antisemitismivastane nõunik John Mann plaanib algatada BBC suhtes uurimise väidete tõttu, et ringhääling ei kaitse oma juudi päritolu töötajaid ja tsenseerib alusetult uudislugusid.

Intervjuus ajalehele The Times ütles Tööpartei ülemkoja liige Mann, et antisemitismiga seotud probleemid on institutsionaalsed ja BBC-s avaldatakse survet näidata, et oled "hea juut".

"On palju juhtumeid, kus inimesed pakuvad välja hea loo ja see lükatakse tagasi. Neile öeldakse, et nad teevad seda ainult sellepärast, et on juudid. See loob ebasõbraliku, isegi vaenuliku töökeskkonna," sõnas Mann.

"Ma ei ole BBC vastu. See ei ole minu lähtekoht. Minu sõnum on, et see on eluliselt tähtis. Uurin, millised on juudi töötajate tegelikud kogemused BBC-s. Sellest sõltub otseselt, kas BBC-l on tulevikku," märkis ta.

Mann rõhutas, et reform on asutuse ellujäämiseks "hädavajalik".

Manni sõnul on osa juudi ajakirjanikke organisatsioonist välja tõrjutud ja teiste uudislugusid on maha surutud. Ta lisas, et probleemid töötajatega ulatuvad uudistetoimetusest kaugemale ja hõlmavad kogu organisatsiooni.

Endine parlamendiliige on vestelnud BBC juudi päritolu töötajatega ning teatab neljapäeval ametliku uurimise algatamisest.

BBC on varem institutsionaalset antisemitismi eitanud ja teatas kolmapäevases avalduses, et on kindlalt otsustanud tagada töötajatele toetus ning kaitse diskrimineerimise eest.

Manni uurimine kestab eeldatavasti mitu kuud. Esmalt kuulab ta ära BBC juudi päritolu töötajad ja alles seejärel küsib seisukohti juhtkonnalt.

BBC-d on korduvalt antisemitismis süüdistatud, sealhulgas Iisraeli ja Hamasi konflikti kajastamisel.

Eelmisel kuul maksis BBC 400 000 naela suuruse hüvitise Oscari võitnud juudi päritolu dokumentalistile Lucie Konile, kes süüdistas kolleege antisemitismis ja algatas pärast koondamist ebaseadusliku vallandamise menetluse.

Manni uurimist kommenteerides ütles Kon, et BBC-s valitseb ohtlik "grupimõtlemine", mistõttu ei tunne juudid end seal teretulnuna.

"Kui oled juut, on sul tõenäoliselt Iisraelis sõpru või pereliikmeid ja sa usud selle riigi õigusesse eksisteerida," sõnas ta. "Küsimus on selles, et juudi töötajad saaksid end juudina mugavalt tunda, täpselt nagu iga teine vähemus BBC-s peaks saama end vabalt tunda sellena, kes ta on. Aga inimesed ei tunne end nii. Ainus lahendus on nende kogemusi kuulata ja neid tõsiselt võtta."

Neljapäeva õhtul peab Mann kõne Manchesteri sünagoogis. Kõne teksti järgi märgib ta seal, et BBC töötajate sõnul valitseb asutuses "institutsionaalne kultuur, mis eeldab, et juudid peavad õigustama oma olemasolu, identiteeti ja seda, kuidas nad oma juutlust määratlevad".

Manni hinnangul ei piirdu probleem "üksikute ülekäte läinud reporteritega". Ta süüdistas BBC juhtkonda üleolevas suhtumises kaebustesse probleemi laialdase leviku kohta ning lisas, et otsustas uurimise algatada, kuna töötajad kardavad tagajärgi, kui nad üksikisikuna sõna võtavad.

Mann kavatseb oma raporti üle anda kultuuriminister Lisa Nandyle.

BBC-d on korduvalt süüdistatud erapoolikuses Gaza sõja kajastamisel ning suutmatuses juurida välja antisemiitlikku keelekasutust ja käitumist.

Mullu leidis vilepuhuja koostatud siseraport, et BBC araabiakeelne uudistetoimetus otsustas Gaza sõjas pisendada Iisraeli kannatusi, et kujutada Iisraeli agressorina.

Raporti kohaselt andis BBC Arabic põhjendamatult suure kaalu Hamasi väidetele Gaza hukkunute arvu kohta ning toimetuse konfliktikajastus erines oluliselt BBC peamisest veebilehest.

Alates 2019. aastast sõltumatu antisemitismivastase nõunikuna tegutsenud Mann juhtis hiljuti uurimist antisemitismi kohta riiklikus tervishoiuteenistuses NHS. Selle tulemusel kiitis valitsus heaks tema soovituse korraldada kõigile tervishoiutöötajatele antisemitismiteemaline koolitus.

BBC pressiesindaja teatas kolmapäeval, et asutus võtab igasuguseid diskrimineerimissüüdistusi äärmiselt tõsiselt.

"Oleme kehtestanud kõigile töötajatele kohustusliku antisemitismiteemalise koolituse ja julgustame kolleege aktiivselt teavitama kõigist juhtumitest või muredest. Oleme kindlalt otsustanud tagada, et BBC oleks paik, kus igaüks saab olla tema ise ja tunda end aktsepteerituna," lisas pressiesindaja.

BBC on saanud korduvalt süüdistusi antisemitismis

2022. aasta novembris sai BBC kriitikat pärast seda, kui teatas ekslikult, et rühm juudi üliõpilasi tegi Londonis Oxford Streetil bussis moslemivastase solvangu enne, kui nad ise antisemiitliku rünnaku ohvriks langesid. Meediaregulaator Ofcom leidis, et kajastus oli "tõsine toimetuslik väärhinnang".

2023. aasta oktoobris väljendasid juudi organisatsioonid pettumust, et BBC keeldus nimetamast Hamasi "terroristideks".

Sama aasta novembris süüdistati BBC-d silmakirjalikkuses, kui ringhääling keelas uudiste- ja päevakajatoimetuse töötajatel sisereeglitele viidates osaleda antisemitismivastasel marsil, kuigi oli varem lubanud töötajatel osaleda Pride'i rongkäikudel.

2024. aasta veebruaris vallandati BBC saatekava koostaja pärast seda, kui ta avaldas veebis antisemiitlikke sõnumeid, nimetades holokausti "holopettuseks" (holohoax) ja juute "AshkeNazideks".

2025. aasta mais lahkus saate "Match of the Day" juht Gary Lineker BBC-st pärast seda, kui jagas sotsiaalmeedias sionismiteemalist postitust, millel oli kujutatud rotti – tuntud antisemiitlikku sümbolit. Hiljem ta vabandas.

Sama aasta juunis kandis BBC üle punkduo Bob Vylan esinemise Glastonbury festivalil, kus nad algatasid hüüdlause "surm, surm IDF-ile!".

2025. aasta novembris süüdistati mitmeid BBC araabiakeelse toimetuse töötajaid erapooletuse reeglite rikkumises. Üks neist jagas videot, mille allkiri kirjeldas Hamasi rünnaku ajal "Palestiina vastupanuvõitlejate hirmus" varjuvaid Iisraeli asunikke. Meediaseireorganisatsiooni Camera raporti kohaselt jätkas enamik asjaosalisi BBC-s tööd.

Tänavu jaanuaris vabandas BBC pärast seda, kui holokausti mälestuspäeva saates jäeti mainimata, et enamik holokausti ohvreid olid juudid.

Oktoobris BBC nõustus maksma 400 000 naela suuruse hüvitise juudi päritolu dokumentalistile Lucie Konile, kes väitis, et koges töökohal kolleegide antisemitismi ja sunniti sisuliselt ringhäälingust lahkuma.