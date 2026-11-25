Kaitsepolitseiamet saatis kolmapäeval Venemaale Vene kodaniku Anton Zuevi, kellel olid kapo hinnangul kontaktid Venemaa eriteenistustega. Zuevil oli Eesti elamisluba ja ta töötas Auveres Enefiti õlitehases.

"Zuev saadeti tagasi tema kodumaale. Ta oli Vene föderatsiooni kodanik, kelle perekond elab Venemaal. Zuev töötas periooditi Eestis Enefiti õlitehases," lausus kaitsepolitseiameti kommunikatsioonijuht Marta Tuul.

Kaitsepolitsei teatel saadeti Zuev Venemaale, et "hoida ära ja ennetada julgeolekuriski". Väljasaatmise aluseks on välismaalaste seadus.

Politsei- ja piirivalveamet andis teada, et tühistas kaitsepolitseiameti ettepanekul ja julgeoleku kaalutlustel Zuevi elamisloa.

"Saatsime ta riigist välja ning talle kehtestati 10-aastane Schengeni sissesõidukeeld," andis PPA teada.

Kapo on tänavu nimeliselt teada andnud lisaks Zuevile veel kolme Venemaa kodaniku väljasaatmisest julgeolekuohu ennetamiseks ja tõkestamiseks.

12. veebruril saadeti riigist välja kahtlustatuna Eesti-vastase tegevuse kavandamises ja luureinfo kogumises Venemaa huvides Andrei Žuravljov.

18. märtsil tunnistati kehtetuks Kirill Kudriavtsevi elamisluba ning ta saadeti riigist välja kontaktide tõttu Venemaa eriteenistustega.

2. novembril saadeti Leonid Karabeškin riigist välja ja kehtestati talle Schengeni sissesõidukeeld sidemete tõttu Venemaa mõjutustegevuse võrgustikega.