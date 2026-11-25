See, et viimase poole aasta jooksul on sabotöörid rünnanud teadaolevalt kahte Eesti militaarettevõtet, on ka omamoodi kompliment, sest viiendat aastat Ukrainas möllav sõda on justkui arenduse kiirendi, mis on andnud hoo sisse ka Eestis kaitsetööstusele.

Väga suur osa Eesti kaitsetööstuse arengust on salajane, aga "Pealtnägijal" õnnestus siiski kokku panna väike ülevaade edevatest ja nutikatest Eesti militaarleiutistest.

Haapsalu külje all Kiltsi lennuväljal valmistuti "Pealtnägija" silme all lennutama Lendurai uusimat ja seni avalikuse silmade eest varjatuna hoitud püüdurdrooni Accipiter ehk eesti keeles Kanakulli, mis on kiire ja halastamatu.

"Me nimetame oma tooteid lindude järgi ja kanakull on röövlind, mis püüab teisi linde õhust. See on ka see, mida see droon teeb, et ta suudab täiesti automaatselt radarilt saadud info järgi lennata sihtmärgi juurde. Kui ta näeb sihtmärki, siis ta saab selle visuaalselt lukustada nii termo- kui nähtava pildi järgi ja siis selle drooni hävitada," sõnas Lendurai asutaja Siim Maivel.

Lendurai Kanakull on nii värske masin, et pole veel jõudnud Ukraina taevas vastaseid hävitada, kuid seal on katsetatud selle juhtimis- ja automaatse lennujuhtimise süsteeme. Tal on ka üks oluline eelis – selle hind on mitu korda madalam kui tema sihtmärgi oma.

"Traditsiooniliste õhutõrjerakettidega võib üks lask ulatuda miljonitesse, aga see, mida sa alla lased, maksab võib-olla 100 000 eurot. Siis on vaja taskukohasemat lahendust selle jaoks," lausus Maivel.

Kanakull suudab sihtmärgiga toime tulla ja end selle nimel ohverdada kõigest mõnekümne sekundiga, sest tema keskmine kiirus on 400 kilomeetrit tunnis.

"See suudab hävitada Shaheed ja Geran tüüpi ründedroone ja suudab ka reaktiivmootoriga ründedroone hävitada niimoodi, et inimene ei pea seda käsitsi tegema ja see ei sõltu GPS-ist, mis on põhiline asi," selgitas Maivel.

Bolt'i endine andmeteaduse juht Siim Maivel asutas ettevõtte 2024. aastal sooviga luua droone, mis ei sõltuks GPS-signaalist, mida vastane saab segada. Selleks eellaetakse drooni satelliidipilt ning süsteem määrab selle abil kindlaks, kus mehitamata õhusõiduk ise täpselt asub.

"See võib olla sarnane näotuvastusele, kus inimene paneb iPhone enda näo ette, siis ta võtab pildi inimese näost ja tal on mälus eelnevad pildid sinu näost. Kaameras on siis nii-öelda see pilt, mida ta näeb ja siis tal on mälupangas aluskaart ning ta suudab leida selle nii-öelda õige näo kaardi peal," ütles Maivel.

Kuid selle, millal ja kuhu droon lendab ning milliseid sihtmärke hävitab, otsustab siiski inimene.

"Inimene ikkagi valib, milliseid sihtmärke hävitada, et see iseseisvalt ei otsi ja ei otsusta, mida ta hävitab, vaid see info tuleb radarisüsteemist või mingisugusest drooni tuvastussüsteemist. Siis inimene otsustab, kas seda on vaja hävitada või mitte," sõnas Maivel.

Samas inimese vahetu osalus rünnakutes ja rindejoonel on sõjatööstuse vaates eilne päev. Ettevõtte Vegvisir, mille üks asutaja on endine kaitseministeeriumi asekantsler Ingvar Pärnamäe, tõestabki, et sõdur ei pea enam tingimata lahinguväljal kohal viibima. Vegvisir Nano kiiver koos prillidega võimaldab sõna otseses mõttes näha kilomeetrite taha ja ka läbi seinte.

"Prillid on tegelikult meie toote keskpunkt, sest see on see koht, kus me visualiseerime erinevaid vaateid," lausus Pärnamäe.

Tänu soomukitele mõeldud ringvaatesüsteemile näeb meeskond sõiduki ümber toimuvat sellest lahkumata, luuke avamata ja oma elu ohtu seadmata.

"Masina väliskülgedel on kaamerad. Me võtame sealt välise pildi 360 kraadi ümber masina igas suunas ja inimene istub soomuki sees. Tal on ees selline prillisüsteem. Segareaalsus. Prillide sees kuvame pilti sellest sektorist, kuhu suunas ta siis vaatab," selgitas Pärnamäe.

Vegisiri juhtimisseadmed on end tõestanud ka droonidel, sealhulgas allveedroonidel. Hiljuti viis ettevõte läbi katse, kus operatsiooni juhiti Pariisist Eestisse – vahemaa on peaaegu 2000 kilomeetrit. See oli ainuke toode, mida "Pealtnägijal" endal lubati proovida. Juhtida sai antud juhul mehitamata maismaaplatvormi, mis on Eesti ettevõtte Asaxi leiutis. Kiiver nägemisseadmega ja mängukonsooli meenutav juhtpult on Tallinnas, juhtimist vajab masin aga Viljandist.

Praegu kasutavad segareaalsusprille juba muu hulgas Austraalia armee ja loomulikult ka Eesti kaitsevägi. Ukraina polügoonidel on oma võimekust aga näidanud järgmine Eesti kaitsetööstuse uudistoode - Tempterno minirakett CP 260, mis valmis kõigest aastaga.

"Väike, lühike, väikese diameetriga, kerge, alla ühe kilo kaaluv ja seda saab sihtida samamoodi nagu tavalist püssikuuli. Võtad sihikule ja lased otse," ütles Tempterno juht Tõnis Leisoo.

Ülehelikiirusel ja vastasele märkamatult suudab see läbida kahe kilomeetri pikkuse vahemaa. Lahingus on seda mugav kaasas kanda tavalises seljakotis. CP 260 maksab vaid umbes 2000 eurot.

"Kui vanasti öeldi, et logistika võidab sõja, siis nüüd öeldakse, et tarneahelad võidavad sõja. Väga oluline on see, et toode peab olema juba algusest peale disainitud selliselt, et seda saab tohututes kogustes toota. Nagu meil Iraani sõda näitab ja tegelikult Ukraina sõja algus, et kallid relvad saavad otsa esimeste nädalatega või võib-olla heal juhul kahe kuuga," lausus Leisoo.

Ettevõtte arvutuste kohaselt poleks Eestil vaja karta ühtegi droonirünnakut - ükskõik kui palju droone tuleks -, kui üle kogu riigi paigaldataks 500 sellist statiividele kinnitatud seadet.

"Ta plahvatab ja viskab välja haavlipilve, haavlipilv on umbes kümme meetrit suur ja kõik, mis selle kümne meetri sisse jääb, hävitatakse: suuremad droonid ja väiksemad droonid," selgitas Leisoo.

Praegu veel aktiivses arendusfaasis olevat raketti saab välja lasta nii maapealsest relvasüsteemist kui ka lendavast droonist. Sihtmärgi võib määrata inimene, kuid tehisintellekti abil on tulemus täpsem. Aga mis saab siis, kui tehisintellekt eksib ja ajab omad vastastega segamini?

"Ta peab suutma vahet teha droonil kuni kilomeetri kauguselt ja ta peab suutma vahet teha, kas see on droon, kas see on lind, kas see on suur droon, kas ta on tiivuline droon, kas tal on propeller ja mis asjaga tegemist on. Seda on palju üritatud Ukrainas teha, et kuidas vahet teha, kas see on siis vaenlase droon või enda droon. Selle jaoks on erinevad transponderid, mis saadavad infot, et oleks võimalik vahet teha," sõnas Leisoo.

Tänapäeva sõjas on oluline vastase side segamine ja kui vastane seda teeb või side täielikult kaob, on Eesti kaitsetööstusel veel üks lahendus: Wayreni kommunikatsiooniplatvorm, millel pole maailmas lahingutingimustes kasutamiseks täpseid analooge. Seda kasutab Eesti kaitsevägi, seda on juba aasta aega Ukrainas katsetatud ning selle tehnoloogiat kasutavad ka teised Eesti kaitsetööstuse ettevõtted.

"Sul ei ole võimalik interneti peale loota ja isegi, kui sul internet on, siis see ühendus on nii katkendlik, et see ei toimi. Me tahtsime teha teise lahenduse, kus kõik nii-öelda oportunistlikult ja detsentraliseeritult toimib," lausus Wayreni kaasasutaja Henry Härm.

Sisuliselt on Wayreni lahendus tarkvara, mis paigaldatakse üksuse liikmete nutitseadmetesse ja võimaldab neil takistusteta andmeid vahetada.

"Alustame sellest, et igal seadmel võrgus peab olema meie tarkvara alla laetud. Siis üldiselt neil on ka mingi olukorrajuhtimissüsteemid, näiteks ATAK, mis võimaldab näha enda asukohta. Siis näeb, et kus on need teised üksused maastikul. Saab osutada kaardi peale, lisada graafikat näiteks. Saab märkida ka miiniväljad. See aitab üldiselt aru saada, mis lahinguväljal toimub," sõnas Härm.

Peamine eelis on erinevate sidevahendite kombinatsiooni kasutamine. Isegi, kui Elon Musk Starlinki blokeeriks, nagu Ukrainas on juba korduvalt juhtunud ning raadioside on katkendlik, on olemas Wayrenil olukorrale lahendus.

"Kui võrk on täiesti maas, siis süsteem toimib niimoodi, et iga seade võrgus hakkab lihtsalt andmeid enda seadmes hoiustama ja paneb järjekorda. Kui võrk taastub või leitakse mingi alternatiiv, siis ta lihtsalt hakkab neid automaatselt uuesti saatma. See taas tähendabki seda, et võib-olla peab ootama mõned minutid kuniks üksus vahetab oma asukohta, paneb mingi lisa võimendi kuskile, et see võrk taastada. Võrreldes Starlinkiga erinevus ongi see, et kui Starlink selles piirkonnas ei tööta või see on häiritud, siis lihtsalt ei saagi midagi teha.

Võimalik, et 2024. aasta augustis Kurski oblastis toimunud operatsioon, kus Ukraina väed alustasid pealetungi Venemaa territooriumil, oleks olnud teistsugune, kui ukrainlastel oleks toona olnud kasutada Wayreni arendus.

"See, kui näiteks Ukraina või Venemaa territooriumil Starlink ei toimi, siis oleks saanud kasutada näiteks meie lahenduse abil sellist raadioühendust, et ülesannet täites ja edasiliikudes paned näiteks võimendi ketina ja saab tegelikult teha ründeoperatsiooni. Lihtsalt see parem koordineeritus nii-öelda võimaldab hoida initsiatiivi," selgitas Härm.

Kuigi paljud Eesti kaitsetööstuse ettevõtted saavad oma leiutisi katsetada Ukrainas ja suisa otse rindejoonel, siis tegelikult on suur probleem siiski kodumaiste ametlike harjutusväljade ülekoormatus, mis pidurdab kõvasti arendustööd.