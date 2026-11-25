Ajaleht The Wall Street Journal teatas, et Soome president Alexander Stubb ja Norra peaminister Jonas Gahr Støre võtsid oktoobris Vene oligarhi vahendusel ühendust Vladimir Putiniga. Väidetavalt proovisid Stubb ja Støre otsekontaktis Putiniga maandada pingeid Läänemerel.

The Wall Street Journal kirjutab Moskva murest selle pärast, et NATO riigid võivad takistada Venemaa naftaeksporti läbi Läänemere. Lehe andmetel liigub seda mereteed pidi üle 60 protsendi Venemaa naftaekspordist ning tegemist on Venemaa sõjamajanduse jaoks elutähtsa ühendusteega.

Lääneriigid püüdsid seejärel Venemaale kinnitada, et NATO-l pole kavatsust Läänemerd sulgeda. Soome kutsus Venemaa suursaadiku vestlusele, kuid Stubb kartis, et sõnum ei pruugi kohale jõuda. Seetõttu pöörduti ühe Vene oligarhi poole, kellel on otsekontakt Kremliga.

Asjaga kursis olevate inimeste sõnul reisis oligarh Norrasse, et kohtuda sealsete kõrgete ametnikega. Ta naasis seejärel Moskvasse, et edastada sõnum Putinile.

Mõni päev hiljem vestlesid nii Stubb kui ka Støre Putiniga, püüdes hajutada tema kartusi võimaliku mereblokaadi ees.

"Meil ei ole kavas Läänemerd rahuajal blokeerida, võite selles kindel olla, me tegutseme kooskõlas seadustega," ütles Stubb Putinile 27. oktoobril toimunud telefonivestluses, kinnitasid kaks vestluse juures viibinud inimest.

The Wall Street Journal kirjutab, et Stubbi lubadus järgida Venemaaga suheldes rahvusvahelist mereõigust pandi hiljuti proovile, kui Ukraina droonid ründasid Vene kaubalaeva. Ukraina president Volodõmõr Zelenski ütles intervjuus Bloombergile, et laev Sparta II oli õiguspärane sihtmärk, sest vedas relvi. Tema sõnul ründas Ukraina laeva Venemaa vetes, kuid see triivis hiljem Soome vetesse.

Soome võimud korraldasid päästeoperatsiooni ning tegutsesid kooskõlastatult Venemaaga. Laeva pardal puhkenud tulekahju kustutati ning Venemaa sai loa pukseerida kahjustatud laev tagasi oma vetesse.

Kremli pressiesindaja Dmitri Peskov ütles esmaspäeval, et rünnak kaubalaeva vastu suurendas pingeid Läänemerel ning Venemaa ootab, et Balti riigid kasutaksid oma mõjuvõimu Kiievi üle, et selliseid rünnakuid takistada, vahendas The Wall Street Journal.